Bericht: Timo Werner vor Wechsel in die USA

1 Wurde in London nicht glücklich: Timo Werner. Foto: IMAGO/Pro Shots/IMAGO

Die sportliche Zukunft von Timo Werner liegt offenbar in den USA. Der Ex-VfB-Profi soll vor einem Wechsel nach New York stehen.











Link kopiert



Nach seinem glücklosen Abstecher zu Tottenham Hotspur sucht Ex-VfB-Profi Timo Werner sein sportliches Glück künftig offenbar in Amerika. Nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ steht der 29 Jahre alte Stürmer von RB Leipzig vor einem Wechsel zu Red Bull New York.