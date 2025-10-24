Aliaksandr Hleb war Teil der „Jungen Wilden“ und kehrte Jahre später wieder zurück zum VfB Stuttgart. In einem großen „Kicker“-Interview bezeichnet er die Rückkehr als Fehler.
Es ist eines dieser Fotos, die tief im Herzen vieler VfB-Fans verankert sind: Die „Jungen Wilden“ bejubeln gerade den 2:0-Treffer gegen Manchester United in der Gruppenphase der Champions League. Am Ende siegt der VfB mit 2:1. Es ist das Jahr 2003, Flutlichtspiel im Gottlieb-Daimler-Stadion, an der Seitenlinie coacht Felix Magath – und aus der Jubeltraube reckt Aliaksandr Hleb seine Faust in die Höhe.