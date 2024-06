Ex-Sparkassen-Präsident tritt kürzer: Heinrich Haasis zieht sich zurück

1 Heinrich Haasis Foto: cf/ Steffen Jänicke

Heinrich Haasis war einst Präsident aller Sparkassen und führte die Geldinstitute durch eine der schwersten Finanzkrisen – weltoffen, weitsichtig und trotzdem bodenständig. Jetzt zieht er sich zurück. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender der deutschen Sparkassenstiftung.











Link kopiert



Heinrich Haasis beendet zum 30. Juni seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK). Damit endet eine lange Erfolgsgeschichte: In verschiedenen Funktionen war er mehr als 43 Jahre in der Sparkassen-Finanzgruppe tätig. Der 79-Jährige übergibt sein Ehrenamt an Helmut Schleweis.