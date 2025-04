Ex-Sommerhaus-Paar: Erneute Trennung bei Umut Tekin und Emma Fernlund

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) haben ihre Trennung bestätigt. Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte sich die ehemaligen "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer getrennt, fanden jedoch nur wenige Wochen später wieder zueinander. Doch nun verkündeten die Reality-TV-Stars überraschend ihr erneutes Liebes-Aus.

"Emma und ich haben entschieden, getrennte Wege zu gehen"

In mehreren Storys auf seinem Instagram-Profil bestätigt Tekin jetzt die Trennung. "Manchmal gehen Wege im Leben in verschiedene Richtungen. Emma und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", schreibt der 27-Jährige und betont zudem, dass er seiner Ex "von Herzen nur das Beste" wünsche.

Auch Fernlund äußert sich kurz darauf auf ihrem Account und bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Sie und ihr Ex-Partner wollen sich nicht weiter zu der Trennung äußern. "Manchmal kommt es im Leben anders als man gedacht hat oder es sich gewünscht hätte, aber das ist Realität. Ich wünsche Umut auch nur das Beste und hoffe, dass er glücklich wird", so Fernlund.

Bandelte der Reality-TV-Star bereits mit anderen Frauen an?

Zudem bittet die 24-Jährige ihre Community, ihr keine weiteren Fotos von Tekin und anderen Frauen zu schicken, mit denen er sich angeblich trifft. "Das geht mich jetzt nichts mehr an", fügt Fernlund hinzu.

Auch Tekin sei sich bewusst, dass er stark unter öffentlicher Beobachtung stehe: "Mir ist aufgefallen, dass alleine, wenn ich nur mit einer weiblichen Person spreche, direkt Bilder gemacht werden. [...] Dass auf einmal das Gerücht entsteht, dass ich etwas mit einer anderen hätte, obwohl es sich nur um normale Gespräche handelt. Oder dürfen sich Menschen auch schon gar nicht mehr unterhalten?"

Der ehemalige "Die Bachelorette"-Teilnehmer betont, dass er nach dem Liebes-Aus mit Fernlund keinerlei Kontakt zu anderen Frauen hatte. "Aus Respekt zur Beziehung mit Emma und um ihre Gefühle nicht zu verletzen, habe ich auch öffentlich nie etwas mit einer Frau haben wollen - weil sich das auch für mich so gehört", erklärt Tekin.

Das (Ex-)Paar lernte sich im Reality-TV kennen

Umut Tekin und Emma Fernlund lernten sich 2023 während der Dreharbeiten zu "Temptation Island VIP" kennen. Der 27-Jährige nahm damals mit seiner Partnerin Jana-Maria Herz (32) teil, während Fernlund als Verführerin agierte. Schon während der Show kamen sich Tekin und Fernlund näher. Nach der Trennung von Herz wurden sie ein Paar und traten gemeinsam in der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" auf.

Im vergangenen Dezember folgte dann die erste Trennung. "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg, es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Scheiße gefangen und finde keinen Ausweg mehr", schrieb Tekin damals auf Instagram. Doch nur etwa einen Monat später bestätigten Tekin und Fernlund ihr Liebes-Comeback.