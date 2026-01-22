Chris Noth spricht erstmals offen über das Ende seiner Freundschaft mit Sarah Jessica Parker. Der "Sex and the City"-Star erklärt, warum er enttäuscht ist - und macht seiner Ex-Kollegin Vorwürfe.
Sie waren das Traumpaar der Seriengeschichte: Carrie Bradshaw und Mr. Big verzauberten in "Sex and the City" Millionen Fans weltweit. Doch hinter den Kulissen ist von dieser Magie längst nichts mehr übrig. Chris Noth (71) hat jetzt in einem Podcast-Interview klargestellt, was viele längst ahnten: Die Freundschaft mit Sarah Jessica Parker (60) ist Geschichte.