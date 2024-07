Ex-Scout und Fußballlehrer Oscar Corrochano: „Spanien hat seine Spielphilosophie modernisiert“

1 Oscar Corrochano ist ein Kenner des deutschen sowie des spanischen Fußballs. Hierzulande war er zuletzt als Co-Trainer des SV Sandhausen tätig. Foto: imago//Oliver Zimmermann

Als ehemaliger Scout von Real Madrid und Bayern München hat Oscar Corrochano ein geschultes Auge. Als Deutsch-Spanier kennt der Fußballlehrer den Viertelfinalgegner des DFB-Teams genau – und nimmt ihn vor dem Spiel in Stuttgart unter die Lupe.











Als Coach mit Fußballlehrer-Lizenz beobachtet Oscar Corrochano sowohl den deutschen Fußball wie auch den in Spanien, dem Geburtsland seiner Eltern, ganz genau. „Spanien ist uns um eine Nasenlänge voraus“, sagt der 47-jährige Ex-Scout von Real Madrid und Bayern München vor dem EM-Viertelfinalduell der beiden Teams am Freitag (18 Uhr/ARD) in Stuttgart.