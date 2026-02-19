Ex-Royal festgenommen: Zu Andrews Geburtstag rollt die Polizei an – was wird ihm vorgeworfen?

Seinen Ehrentag dürfte sich der Ex-Prinz anders vorgestellt haben: Am Donnerstag haben Kriminalbeamte den gefallenen Royal festgenommen. So reagiert sein Bruder König Charles.
Statt irgendwelcher Gratulanten aus dem Kreis der Royals klopften am Donnerstagmorgen Polizeibeamte in Zivil an Andrews Tür in Wood Farm auf König Charles’ ostenglischer Sandringham Estate. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Thames Valley Police entschieden, den Ex-Prinzen und früheren Herzog von York festzunehmen und mehrere Behausungen Andrews durchsuchen zu lassen. Die Polizei wirft dem Bruder des Königs Amtsmissbrauch vor – eine Anschuldigung, die eine mehrjährige Gefängnisstrafe nach sich ziehen kann.