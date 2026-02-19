Ex-Royal festgenommen: Zu Andrews Geburtstag rollt die Polizei an – was wird ihm vorgeworfen?

Seinen Ehrentag dürfte sich der Ex-Prinz anders vorgestellt haben: Am Donnerstag haben Kriminalbeamte den gefallenen Royal festgenommen. So reagiert sein Bruder König Charles.

Statt irgendwelcher Gratulanten aus dem Kreis der Royals klopften am Donnerstagmorgen Polizeibeamte in Zivil an Andrews Tür in Wood Farm auf König Charles’ ostenglischer Sandringham Estate. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Thames Valley Police entschieden, den Ex-Prinzen und früheren Herzog von York festzunehmen und mehrere Behausungen Andrews durchsuchen zu lassen. Die Polizei wirft dem Bruder des Königs Amtsmissbrauch vor – eine Anschuldigung, die eine mehrjährige Gefängnisstrafe nach sich ziehen kann.

In der üblichen distanzierten Form gab die Polizeidirektion die Verhaftung bekannt, ohne den Verhafteten beim Namen zu nennen. „Wir haben heute (19/2) einen Mann in seinen Sechzigern in Norfolk wegen des Verdachts auf Missbrauch öffentlicher Ämter festgenommen.“ Der Betreffende sei „in Polizeigewahrsam zur Zeit“.

Unsere Empfehlung für Sie Britische Medien Epstein-Affäre: Früherer Prinz Andrew festgenommen Laut britischer Medien wurde Andrew Mountbatten-Windsor im Zusammenhang mit den Ermittlungen um Jeffrey Epstein festgenommen.

Zu diesem Zeitpunkt wusste die ganze Nation freilich schon, um wen es sich handelte. Seit Andrew (66) vor zwei Wochen seinen alten Palast Royal Lodge in Windsor Park hatte verlassen müssen und im fernen Wood Farm einquartiert wurde, hatten dort jede Menge Reporter Position bezogen, um erste Aufnahmen von ihm machen zu können. Oder um beim Auftauchen der Polizei mit dabei zu sein.

König Charles reagiert „zutiefst betroffen“ auf die Festnahme seines Bruders

Für die Windsors war die Verhaftung des jüngeren Bruders des Königs eine schockierende Erfahrung. „Zutiefst betroffen“ zeigte sich König Charles. Er gehe natürlich davon aus, dass Andrew „ein volles, faires und korrektes Verfahren“ zuteil werde. Aber selbstverständlich müsse „das Gesetz seinen Lauf nehmen“, wie bei anderen Bürgern auch, ließ der König in einer Stellungnahme verlauten.

Vor Kurzem hatten Charles und Königin Camilla bereits betont, die Polizei habe bei ihren Nachforschungen die „volle Unterstützung“ des Königshauses. Von der Verhaftung hatte man die Royals angeblich nicht vorab informiert. Zusätzlich kompliziert wird die Lage dadurch, dass der König auch Staatsoberhaupt ist und alle Gerichte des Landes im Dienste „Seiner Majestät“ operieren – dass die Krone also gegen die Krone prozessieren müsste, falls es dazu kommt.

Die sich nun abzeichnenden Klagen gegen Andrew seien von äußerst ernster Natur, meinen britische Rechtsexperten. Vor allem wird dem vormaligen Prinzen vorgeworfen, vertrauliche Staatspapiere an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergereicht zu haben, um diesem bei seinen kommerziellen Aktivitäten Vorteile zu verschaffen. Insbesondere in seiner Zeit als offizieller Handels-Beauftragter seines Landes, von 2001 bis 2011, soll Andrew sich eines eklatanten Amtsmissbrauchs schuldig gemacht haben. Just veröffentlichte Dokumente aus den Epstein-Akten weisen darauf hin, dass Andrew seinerzeit Berichte über offizielle Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur heimlich an Epstein übermittelte.

Andrew erklärte stets, nichts Unrechtes getan zu haben

Auch streng vertrauliche Papiere, bei denen es um profitable Investment-Möglichkeiten beim Wiederaufbau Afghanistans ging, soll er an Epstein weitergeleitet haben. Weitere mögliche Vergehen werden gegenwärtig von mehreren Polizeistreitkräften untersucht – wiewohl Andrew selbst immer entschieden erklärte, dass er sich nie etwas Unrechtes zuschulden kommen ließ.

Polizeibeamte und Medienvertreter stehen am Eingang zum königlichen Anwesen in Sandringham. Foto: dpa/Matthew Kemp

Tatsächlich geht man inzwischen davon aus, dass Charles sich, damals noch als Kronprinz, im inneren Kreis der Royals gegen die Ernennung seines Bruders zum britischen Handels-Emissär ausgesprochen hatte. Königin Elizabeth II., deren Lieblingssohn Andrew immer war, stand der Ernennung aber offenbar positiv gegenüber. Und der damalige Premierminister Tony Blair wollte der Queen gern einen Gefallen tun.

Mittlerweile fragt man sich aber auch, was die Königin und andere Mitglieder der Krone von Andrews Verbindungen zu Epstein eigentlich wussten – und nicht zuletzt auch darüber, dass er sich jahrelang von „Jeffrey“ junge Frauen zuführen ließ. Während es auch an dieser Front immer neue Enthüllungen gibt, müssen sich die Royals immer unbequemeren Fragen stellen.

Wie viel wussten die Royals?

Haben sie von Andrews Aktionen gewusst, ohne sie zu stoppen? Hat die Krone ihm die zwölf Millionen Pfund zur Verfügung gestellt, mit denen er jenen außergerichtlichen Vergleich mit Virginia Giuffre beigelegt haben soll? Warum hat Charles so lange gezögert, für mehr Transparenz zu sorgen? „Im Palast muss man endlich die Wahrheit zur Kenntnis nehmen“, warnte am Donnerstag die Zeitung „i“. „Nur so bringt man diesen Skandal zu einem Ende, der so viel Schaden anrichtet“ – nicht zuletzt für die Monarchie.

Vielleicht habe ja die Drohung mit privater Strafverfolgung die Polizei nun bewogen, endlich aktiv zu werden, erklärte nach Andrews Verhaftung die Organisation „Republic“, der Verband der Anti-Monarchisten in Großbritannien. Es sei nunmehr „an der Zeit, dass Charles und William nun auspacken und gestehen, was ihnen bisher schon bekannt war“.