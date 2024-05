1 Habeck hatte auf Anfrage der Ermittler den bei Beleidigungsdelikten erforderlichen Strafantrag gestellt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Jahrzehntelang hat er Recht gesprochen, jetzt sitzt ein 79-Jähriger in Reutlingen selbst auf der Anklagebank. Grund: ein Schmähgedicht auf den Bundeswirtschaftsminister. Wo endet die Meinungsfreiheit?











Alte zornige Männer – und ein paar Frauen – drängen in den Sitzungssaal III am Reutlinger Amtsgericht. Und auch auf der Anklagebank sitzt ein alter zorniger Mann. Werner H. wird bald 80. In Gerichtssälen kennt er sich aus. Früher saß er vorne auf dem Richtersessel, zuletzt 20 Jahre lang bei einer Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts. Dass er nun angeklagt ist, ist für die baden-württembergische Justiz insofern ein wenig peinlich, für ihn selbst aber fast schon eine Majestätsbeleidigung. „Sie sollten sich wegen dieser Anklage in Grund und Boden schämen“, ruft er dem Staatsanwalt zu.