Ex-Rennfahrer über Zukunft und Kinder: Sebastian Vettel macht Ausbildung in Landwirtschaft

Traktor statt Formel-1-Bolide? Sebastian Vettel absolviert gerade eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Außerdem verriet der dreifache Vater Details zu seinen Kindern, die er nicht in Richtung Rennsport drängen will.

Sitzt der vierfache Weltmeister der Formel 1 bald hinterm Steuer eines Traktors? Jedenfalls absolviert Sebastian Vettel (37) gerade eine "Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft". Dies verriet der ehemalige Rennfahrer gegenüber RTL. Um welchen Ausbildungsberuf es genau geht, sagte der gebürtige Heppenheimer aber nicht. Er räumte nur ein, dass er nach dem Abschluss "nicht ganz" Landwirt sei. Aber es handle sich um eine "komprimierte Form" einer Ausbildung. Danach könne er einen eigenen Betrieb führen, so Vettel. "Diese Welt fasziniert mich", sagte er zu RTL.

In die Landwirtschaft sei er "irgendwie reingerutscht", berichtete Sebastian Vettel RTL. Schon seit längerem lebt er mit seiner Familie in einem Bauernhaus in Ellighausen im Kanton Thurgau seiner Wahlheimat Schweiz.

"Extrem spannend, was die Zukunft der Landwirtschaft angeht"

"Ich finde das extrem spannend, was die Zukunft der Landwirtschaft angeht", gab Sebastian Vettel gegenüber RTL zu Protokoll. Es interessiere ihn, wie sie mit den Herausforderungen durch den Klimawandel umgeht. Für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagiert er sich schon seit geraumer Zeit. So mahnte er bereits die Formel 1 an, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Seine Ausbildung läuft nur in Teilzeit, so hat Sebastian Vettel genug Zeit für seine Familie. Die brauche er auch, denn "mit den drei Kids gibt es eh viel zu tun", verriet er RTL. Mit seiner Frau Hanna (37) hat Vettel drei Kinder. 2014 und 2015 kamen seine Töchter Emilie und Matilda zur Welt, 2019 folgte ein Sohn, dessen Namen er gegenüber der Öffentlichkeit noch nicht genannt hat.

Sebastian Vettel will Kinder nicht zum Motorsport drängen

Seinen Nachwuchs will er nicht zu einer Laufbahn im Motorsport drängen. "Ich wünsche mir für die Kinder, dass sie etwas finden, dass sie antreibt", sagte er. Bisher hätten die Kids noch keine Ambitionen zum Rennfahren gezeigt, höchstens an der Spielekonsole. Die sozialen Medien will er von seinen Kindern nicht fernhalten, auch wenn sie erst langsam in das Alter kommen, in dem Instagram und Co. wichtig werden.

Sebastian Vettel beendete seine Karriere in der Formel 1 im Jahr 2022. Seitdem engagiert sich der Sportler unter anderem im Segeln. Er unterstützt das deutsche Team um den zweimaligen Olympia-Bronzemedaillengewinner Erik Heil.

Vor zwei Jahren spielte Vettel noch mit dem Gedanken, eine Schreinerlehre zu beginnen. Dies scheint nun zugunsten einer anderen Ausbildung vom Tisch.