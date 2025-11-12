Ex-RAF-Terroristin vor Gericht: Ankläger wollen Teile der Vorwürfe gegen Klette einstellen

Bewegung im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette: Die Staatsanwaltschaft beantragt, einige der Vorwürfe zumindest vorläufig zu streichen. Dieses Vorgehen hat einen klaren Zweck.
Verden - Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette will die Staatsanwaltschaft zu fünf Raubüberfällen nicht weiter verhandeln. Den entsprechenden Antrag auf vorläufige Einstellung stellten die Ankläger am Mittwoch im Landgericht Verden, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Ziel der Maßnahme sei es, möglichen Zeugen eine Aussage vor Gericht zu ersparen.