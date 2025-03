Ex-Profis der Stuttgarter Kickers: Auf Spektakel getrimmt: Was Leon und Loris Maier an der Baller League reizt

Auf Spektakel getrimmt: Was Leon und Loris Maier an der Baller League reizt

1 Die Zwillinge Leon (li.) und Loris Maier (oben re.) feiern mit den Stuttgarter Kickers 2023 die Regionalliga-Meisterschaft und sind in der Baller League am Ball, wo sie Julian Schieber (u. re.) trainiert. Foto: Baumann

Loris Maier spielt für Regionalligist TSV Aubstadt, Zwillingsbruder Leon für den VfR Aalen. Gemeinsam sind sie unter Trainer Julian Schieber in der Baller League am Ball. Was steckt hinter der auf Spektakel getrimmten Hallenfußballvariante? Was sagt der WFV dazu?











Auf der Homepage der Baller League waren ihre Porträtfotos lange Zeit noch nicht hochgeladen, das von Leon Maier fehlt immer noch. Doch er und sein Zwillingsbruder Loris sind in dieser besonderen Hallenfußballliga sofort bestens angekommen. An den ersten vier Spieltagen feierten sie vier Siege mit ihrem Team Streets United: ein 2:1 gegen Hollywood United, ein 6:3 gegen Eintracht Spandau, ein 6:1 gegen Golden XI (mit Weltmeister Chris Kramer am Ball) und zuletzt ein 5:2 gegen Calcio Berlin (mit Ex-VfB-Profi und Weilimdorfs Landesliga-Trainer Manuel Fischer). „Es läuft super. Wir sind Spitzenreiter, und ich habe schon viermal getroffen, Leon hat andere, eher defensive Aufgaben“, sagt Loris Maier.