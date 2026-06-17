Ex-Profi des VfB Stuttgart: Zukunft von Silas geklärt
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Silas fehlt dem FSV Mainz 05 derzeit verletzt. Foto: www.imago-images.de

Der verletzte Flügelstürmer erhält beim FSV Mainz 05 einen neuen Vertrag - und will schnellstmöglich auf den Platz zurückkehren.

Hinter Silas liegen schwierige Monate. Seit März fehlt der Flügelstürmer dem FSV Mainz 05 wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs, den er sich in der Conference League bei Sigma Olmütz zugezogen hatte. Jetzt gibt es aber auf dem langwierigen Weg zum Comeback positive Nachrichten: Die Rheinhessen haben das zum 30. Juni auslaufenden Arbeitspapier mit dem früheren Profi des VfB Stuttgart verlängert – dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Einjahresvertrag bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

 

Silas will das Vertrauen rechtfertigen

Es sei klar gewesen, so der Mainzer Sportdirektor Nico Bungert, dass man Silas nicht hängen lasse: „Er hat das bis zu dem Zeitpunkt seiner Verletzung sehr gut gemacht und dann einfach richtig Pech gehabt. Umso schöner ist es, dass wir seinen Verbleib jetzt finalisieren konnten. Ich bin mir sicher, dass Silas unsere Offensive weiter bereichern wird, sobald er wieder fit ist.“ Auch der 27-jährige Offensivspieler geht nun motiviert in die kommenden Monate: „Ich will unbedingt zeigen, dass das in mich gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist.“

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Silas war im Januar dieses Jahres aus Stuttgart nach Mainz gewechselt und hatte zuvor für den VfB in sechseinhalb Jahren 132 Pflichtspiele absolviert und 35 Tore erzielt.

 