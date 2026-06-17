Ex-Profi des VfB Stuttgart: Zukunft von Silas geklärt

Silas will das Vertrauen rechtfertigen

Es sei klar gewesen, so der Mainzer Sportdirektor Nico Bungert, dass man Silas nicht hängen lasse: „Er hat das bis zu dem Zeitpunkt seiner Verletzung sehr gut gemacht und dann einfach richtig Pech gehabt. Umso schöner ist es, dass wir seinen Verbleib jetzt finalisieren konnten. Ich bin mir sicher, dass Silas unsere Offensive weiter bereichern wird, sobald er wieder fit ist.“ Auch der 27-jährige Offensivspieler geht nun motiviert in die kommenden Monate: „Ich will unbedingt zeigen, dass das in mich gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist.“