Warum der VfB nicht mehr in Sami Khediras Plan passt

1 Die einstige Leitfigur Sami Khedira ist nicht mehr für den VfB Stuttgart als Berater tätig. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Weltmeister beendet seine Tätigkeit als Berater beim Bundesligisten. Doch was ist nun mit dem Engagement von Philipp Lahm? Wir beleuchten die Hintergründe.









Sami Khedira hat Distanz zwischen sich und seinen Herzensclub gebracht. Knapp 17 000 Kilometer Luftlinie. Der 36-Jährige weilt gerade aus privaten Gründen in Australien und schaut sich die Fußball-WM der Frauen an. Und während der Weltmeister also weit weg ist, hat der VfB Stuttgart mitgeteilt, dass Khedira seine Beratertätigkeit beim Bundesligisten nach einem knappen Jahr beendet. Einvernehmlich.