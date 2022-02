1 Thorsten Legat versucht die Amateurkicker zu motivieren – und dreht dabei etwas zu sehr den Hahn auf (Symbolbild). Foto: imago images

Thorsten Legat nimmt ein Motivationsvideo für eine niedersächsische Amateurtruppe auf. Schon kurz darauf geht das Video des Ex-VfB-Profis für die dritte Mannschaft des TSV Abbehausen viral.















Stuttgart - „Fußball ist wie Krieg“ ist ein Satz, der gemeinhin dem Holländer Rinus Michels zugeschrieben wird. Offenbar hat sich der ehemalige VfB-Spieler Thorsten Legat daran erinnert, als er ein Motivationsvideo für den TSV Abbehausen III aufgenommen hat.

Mit brachialer Rhetorik versucht Legat, die Mannschaft aus der Jade-Weser-Hunte Staffel 1 auf die kommenden Aufgaben einzustimmen. Im deutschen Amateurfußball steht in Kürze der Neustart in den Ligen an, die aufgrund der Pandemie unterbrochen wurden. „Geht an eure Ehre, geht an euer Herz – und scheißt euch nicht inne Buxxe“, appelliert Legat in dem knapp zweiminütigen Video, das sekündlich verstörender wirkt.

Was Legat dazu veranlasst hat, eine Brandrede für die niedersächsischen Amateurkicker zu halten, ist derzeit nicht bekannt.