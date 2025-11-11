Ex-Prinz trägt jetzt bürgerlichen Namen: Bindestrich-Debatte um Andrew Mountbatten Windsor

Nach dem Verlust seiner Titel wurde der ehemalige Prinz nun als Andrew Mountbatten Windsor vorgestellt - ohne Bindestrich. Doch der Buckingham Palast überdenkt die Schreibweise nun, denn sie widerspricht eigentlich einer Anordnung der verstorbenen Queen Elizabeth II. aus dem Jahr 1960.
Ein fehlender Bindestrich sorgt für hitzige Diskussionen am britischen Hof. Der ehemalige Prinz Andrew (65), dem seine royalen Titel aufgrund seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal entzogen wurden, trat zuletzt als Andrew Mountbatten Windsor auf - also ohne Bindestrich zwischen den beiden Nachnamen. Das Problem: Diese Schreibweise verstößt eigentlich gegen eine Anordnung seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022).