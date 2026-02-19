Ex-Prinz Andrew festgenommen: Virginia Giuffres Familie zeigt sich erleichtert

Andrew Mountbatten-Windsor, einst als Prinz Andrew bekannt, ist am Donnerstag in England festgenommen worden. Die Geschwister der verstorbenen Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte, haben sich jetzt mit einem Statement zu Wort gemeldet.
Jahrelang schien Andrew Mountbatten-Windsor (66) trotz schwerwiegender Vorwürfe unantastbar. Damit ist es nun vorbei: Am Donnerstag wurde der frühere Prinz Andrew an seinem Geburtstag auf dem royalen Anwesen Sandringham in Norfolk festgenommen. Der Verdacht lautet auf Amtsmissbrauch. Die Familie seiner Anklägerin Virginia Giuffre, die im April 2025 im Alter von 41 Jahren starb, hat die Festnahme lang herbeigesehnt.