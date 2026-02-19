Ex-Prinz Andrew festgenommen: Polizei durchsucht zwei royale Anwesen

Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am Donnerstagmorgen untersucht die Polizei Gebäude auf dem Landsitz Sandringham und im Windsor Great Park.
Andrew Mountbatten-Windsor ist am Morgen des 19. Februar, an seinem 66. Geburtstag, festgenommen worden. Während er es sich aktuell offenbar noch in Haft befindet, durchsucht die Polizei laut britischer Berichte Gebäude im Windsor Great Park und auf dem Landsitz Sandringham. Der Ex-Prinz hatte die Royal Lodge im Windsor Great Park bewohnt, bevor er kürzlich auf das Sandringham-Gelände umziehen musste. Der BBC zufolge wurde Andrew wohl gegen 08:00 Uhr morgens in der Wood Farm festgenommen, die er aktuell bewohnen soll.