Ex-Prinz Andrew: Brisante Fotos im Epstein-Fall veröffentlicht

Das US-Justizministerium hat Dokumente aus dem Epstein-Fall freigegeben. Darunter befinden sich brisante Aufnahmen, die Ex-Prinz Andrew gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell zeigen.
Die Vergangenheit holt den in Ungnade gefallenen Bruder von König Charles III. (77) erneut ein. Das US-Justizministerium stellte am Freitag rund 300.000 Dokumente aus den Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein (1953-2019) ins Netz - und mittendrin taucht der ehemalige Prinz Andrew, jetzt Andrew Mountbatten-Windsor (65), auf zahlreichen Aufnahmen auf. Die Bilder dokumentieren laut "The Sun" und "The Guardian" seine enge Verbindung zum 2019 verstorbenen Sexualstraftäter und dessen verurteilter Komplizin Ghislaine Maxwell (63).