Ex-Prinz Andrew: Brisante Fotos im Epstein-Fall veröffentlicht

Das US-Justizministerium hat Dokumente aus dem Epstein-Fall freigegeben. Darunter befinden sich brisante Aufnahmen, die Ex-Prinz Andrew gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell zeigen.

Die Vergangenheit holt den in Ungnade gefallenen Bruder von König Charles III. (77) erneut ein. Das US-Justizministerium stellte am Freitag rund 300.000 Dokumente aus den Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein (1953-2019) ins Netz - und mittendrin taucht der ehemalige Prinz Andrew, jetzt Andrew Mountbatten-Windsor (65), auf zahlreichen Aufnahmen auf. Die Bilder dokumentieren laut "The Sun" und "The Guardian" seine enge Verbindung zum 2019 verstorbenen Sexualstraftäter und dessen verurteilter Komplizin Ghislaine Maxwell (63).

Ein Foto zeigt den ehemaligen Royal bei einem Abendessen in Anzug und Fliege. Entspannt liegt er dabei quer über den Schoß von fünf Personen, deren Gesichter geschwärzt wurden. Sein Kopf hält er offenbar nahe dem Schoß einer Frau. Maxwell steht lächelnd im Hintergrund. "Sky News" berichtet, die Aufnahme sei im Salon von Sandringham entstanden - jenem Landsitz, auf dem König Charles traditionell Weihnachten verbringt.

Weitere Bilder zeigen Andrew gemeinsam mit Epstein und Maxwell bei einer Jagd auf dem Anwesen Balmoral in Schottland. Auch in der königlichen Loge beim Pferderennen in Ascot sind die drei zu sehen. Die Aufnahmen verdeutlichen, welchen Zugang Andrew dem späteren Sexualstraftäter zur britischen Oberschicht verschaffte. Maxwell posiert auf einem weiteren Foto vor der berühmten schwarzen Tür von 10 Downing Street. Ebenso ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) auf Fotos zu sehen.

Der Epstein-Skandal kostete Andrew Mountbatten-Windsor bereits seine royalen Pflichten, seine Titel und seinen Wohnsitz Royal Lodge. Im Oktober entzog ihm sein Bruder König Charles offiziell die Anrede "His Royal Highness" und den Prinzentitel, nachdem erneut seine früheren Verbindungen zu Epstein, ausgelöst durch die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Virginia Giuffre (1983-2025), im Fokus standen. Darin beschreibt sie erneut, als Teenager von Epstein zu sexuellen Handlungen mit Andrew gezwungen worden zu sein. Der einstige Prinz bestreitet die Vorwürfe vehement, hatte jedoch 2022 eine Zivilklage mit Giuffre außergerichtlich für mehrere Millionen Pfund beigelegt.

Prominente Namen in den Akten

Neben Andrew finden sich in den Dokumenten Fotos weiterer bekannter Persönlichkeiten. Der frühere US-Präsident Bill Clinton (79) ist auf mehreren Bildern mit Epstein zu sehen, unter anderem in einem Whirlpool. Auch Popstar Michael Jackson (1958-2009) und Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger (82) tauchen in dem Material auf. Ein Sprecher Clintons betonte, dieser habe den Kontakt zu Epstein abgebrochen, als dessen Verbrechen bekannt wurden.

Die Veröffentlichung erfolgte aufgrund des Epstein Files Transparency Act, der das Justizministerium zur Herausgabe verpflichtete. Es gibt keine Hinweise auf ein Fehlverhalten der abgebildeten Personen.