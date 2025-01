Ex-Präsident wird am 9. Januar beerdigt: Abschied von Jimmy Carter: Sorgt Trump für Skandal bei Beerdigung?

1 Lagen politisch stets weit auseinander: Donald Trump (li.) und der frühere US-Präsident Jimmy Carter Foto: imago/ZUMA Press Wire / Brian Cahn / imago/Imagn Images / Robert Franklin

Bei der Beerdigung des verstorbenen amerikanischen Ex-Präsidenten Jimmy Carter am 9. Januar wird auch Donald Trump anwesend sein. Wie sich der künftige Präsident dort benehmen wird, ist nicht abzusehen, wie US-Medien nun spekulieren.











Am 29. Dezember 2024 verstarb der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter (1924-2024) im Alter von 100 Jahren in seiner Heimatstadt Plains im Bundesstaat Georgia. Nach seinem Tod begannen am 4. Januar Trauerfeierlichkeiten, die sich über sechs Tage erstrecken und am 9. Januar mit der Beisetzung des Verstorbenen ihr Ende finden werden. Dass der offiziellen Trauerfeier am Tag der Beerdigung auch Donald Trump (78) beiwohnen wird, galt als Überraschung. Jüngste Äußerungen des zukünftigen US-Präsidenten lassen allerdings befürchten, dass er bei der Veranstaltung aus der Reihe fallen könnte.