Joe Biden hat seine Strahlentherapie gegen Prostatakrebs abgeschlossen. Der ehemalige US-Präsident läutete die traditionelle Glocke im Beisein seiner Familie. Tochter Ashley teilte den emotionalen Moment auf Instagram und dankte den Ärzten.
Joe Biden (82) hat seine Strahlentherapie gegen Krebs abgeschlossen und die traditionelle Glocke geläutet. Der ehemalige US-Präsident war bei diesem besonderen Moment von seiner Familie umgeben, wie seine Tochter Ashley Biden in ihrer Instagram-Story zeigte. In blauem Anzug und Krawatte steht der 82-Jährige vor der Glocke, während Ärzte applaudieren.