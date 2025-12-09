Der 25-Jährige spricht über die starke Saison seines Vereins Young Boys Reutlingen in der Fußball-Verbandsliga, die Verbundenheit zu seinem Jugendklub und ein „Hammerziel“.
Die Young Boys Reutlingen reiten in der Fußball-Verbandsliga auf der Erfolgswelle. Als Tabellenführer gehen sie mit sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause – und ein ehemaliger Spieler des TSV Plattenhardt freut sich mit. Der Stürmer Marko Drljo konnte aufgrund einer Verletzung zwar schon seit September nicht mehr auflaufen, will im neuen Jahr aber wieder angreifen. In unserem Interview spricht der 25-Jährige über seinen aktuellen Verein, seinen Ex-Verein und ein „Hammerziel“.