Ex-Partnerin von JFK Jr.: Daryl Hannah wehrt sich gegen Love Story

Ryan Murphys neue Serie "Love Story" erzürnt nicht nur die Kennedy-Familie. Auch Daryl Hannah geht an die Öffentlichkeit und widerspricht der Darstellung ihrer Person. In einem Essay übt sie scharfe Kritik an den Serienmachern.
Die Schauspielerin Daryl Hannah (65) hat nach rund drei Jahrzehnten erstmals ihr Schweigen über ihre Beziehung zu John F. Kennedy Jr. (1960-1999) gebrochen. Anlass für diesen ungewöhnlichen Schritt ist die Darstellung ihrer Person in der Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" von Produzent Ryan Murphy. In einem Essay für die "New York Times" kritisiert Hannah scharf, dass die Figur in der Serie in keiner Weise ihrem tatsächlichen Leben, ihrem Verhalten oder der Realität ihrer damaligen Partnerschaft entspreche.