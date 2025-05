Ex-Partnerin mit 60 Jahren gestorben: Ruhe in Frieden, Nadja: Dieter Bohlen nimmt Abschied

"Ruhe in Frieden, Nadja": Dieter Bohlen nimmt Abschied

1 Dieter Bohlen und Nadja Abd el Farrag waren mit einer kurzen Unterbrechung von 1989 bis 2001 ein Paar. Foto: imago/APress

Dieter Bohlen hat sich zum Tod von Nadja Abd el Farrag geäußert. Auf Instagram nimmt er Abschied von seiner Ex-Partnerin.











Link kopiert



Auch Musiker und TV-Juror Dieter Bohlen (71) hat offenbar erst jetzt vom Tod seiner Ex-Partnerin Nadja Abd el Farrag erfahren. Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte der Pop-Titan ein altes Video von Abd el Farrag, in dem sie gemeinsam mit Bohlen auf der Bühne steht und ihr Gesangstalent unter Beweis stellt. Der Clip ist in den 90er Jahren entstanden, als sie Backgroundsängerin in Bohlens Bandprojekt Blue System war.