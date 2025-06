Ex-Paare im Ausnahmezustand: Tränen, Streit, Drama: Die wildesten Momente bei Prominent getrennt

Die vierte Staffel von "Prominent getrennt" steht in den Startlöchern. Ob die neuen Kandidaten rund um Yeliz Koc und Co. für ebenso viel Drama sorgen wie ihre Vorgänger?

Seit 2022 wagen sich prominente Ex-Paare freiwillig ins Format "Prominent getrennt", um gemeinsam um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu kämpfen. Auch in diesem Jahr ziehen Realitystars wie Yeliz Koc (31) und Jennifer Iglesias (26) in die Villa der Verflossenen und versprechen schon jetzt jede Menge Drama - ganz wie ihre Vorgänger in den vergangenen Staffeln.

Fremdgeh-Beichte bei Matze Höhn und Jenefer Riili

2023 waren die ehemaligen "Berlin - Tag & Nacht"-Stars Matthias "Matze" Höhn (29) und Jenefer Riili (32) Teil der Reality-TV-Show. Über zwei Jahre führten sie eine Beziehung, aus der ein gemeinsamer Sohn hervorging, ehe sie sich nach einem langen Hin und Her im Jahr 2021 trennten - angeblich, weil sich das Paar auseinandergelebt hatte. Den wahren Grund für das Liebes-Aus gestand erst Höhn in der Villa der Verflossenen: "Ich bin ihr fremdgegangen, als sie schwanger war. Mit einer Arbeitskollegin vom Set." An den Akt selbst könne sich Höhn in seinem "jugendlichen Leichtsinn auf Alkohol und Drogen" angeblich nicht mehr erinnern. Mit wem er seine damals schwangere (Ex-)Freundin betrogen hatte, sagte er allerdings nicht.

Lesen Sie auch

Trotz des Betrugs schien sich das Paar während der Dreharbeiten gut zu verstehen - dennoch mussten Höhn und Riili als erste die Show verlassen. Heute ist 29-Jährige mit seiner Partnerin Lejla verheiratet, mit der er derzeit Nachwuchs erwartet.

Das ewige Hin und Her zwischen Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

2020 kam Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (38) mit dem Fußballer Jakub Jarecki (29) zusammen, den sie trotz On-off-Beziehung im darauffolgenden Jahr heiratete. Doch nur wenige Monate folgte die erneute Trennung - und die Teilnahme an dem Format "Prominent getrennt". Schon in der Villa der Verflossenen wurde schnell deutlich: So ganz ohneeinander kann das Ex-Paar nicht. Neben gemeinsamen Stunden in der Badewanne gestand Merlan in einem Vieraugen-Gespräch: "Ich brauche dich. Und deswegen würde ich auch jede Chance nutzen." Das Ex-Paar beschloss noch in der Show, es langsam angehen zu lassen - zunächst auch mit Erfolg.

Doch das Liebes-Comeback war nicht von allzu langer Dauer: In den darauffolgenden Jahren fanden Merlan und Merlan-Jarecki, wie er seit der Hochzeit heißt, immer wieder zusammen - und trennten sich auch wieder. Im Sommer vergangenen Jahres folgte anscheinend die endgültige Trennung. Die Scheidung lässt aber noch auf sich warten, wie die 38-Jährige zuletzt im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" erklärte: "Aktuell sind wir noch nicht geschieden. [...] Sagen wir mal so, ich bin aktuell so beschäftigt mit so vielen Sachen, dass ich das Thema Scheidung nicht so priorisiere."

Kim Virginia Hartung fliegt raus

Besonders die dritte Staffel von "Prominent getrennt" hatte es in sich - nicht zuletzt wegen Kandidatin Kim Virginia Hartung (30), die eigentlich mit ihrem Ex-Partner Emanuell Weißenberger (32) um das Preisgeld kämpfen wollte. Doch ihr Auftritt endete abrupt, als ein Streit zwischen ihr, Weißenberger und den anderen Kandidaten eskalierte.

In der dritten Folge geriet die 30-Jährige mit mehreren Mitbewohnern aneinander, die ihr Verhalten offen kritisierten. Schließlich entbrannte ein hitziger Schlagabtausch zwischen Hartung und ihrem Ex, mit dem sie nur wenige Monate liiert war. Mitstreiter Max Bornmann versuchte, Hartung zu beschwichtigen - und kassierte dafür eine Ohrfeige.

Infolgedessen musste Hartung das Format verlassen, und mit ihr ihr Ex, der nicht allein an dem (Ex-)Paar-Wettbewerb teilnehmen kann. "Krass, muss ich kurz verarbeiten", so Hartungs Reaktion, als sie am nächsten Morgen zum Auszug gebeten wurde. "Körperliche Gewalt hat bei 'Prominent getrennt' keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuell die Villa verlassen", ließ RTL wenig später auch auf Instagram verlauten.

Promispross Nico Legat polarisiert

Für ebenso viel Kopfschütteln sorgte Thorsten Legats (56) Sohn Nico (27). Der Promi-Nachwuchs nahm 2023 an "Temptation Island" teil, wo er seiner Freundin Sarah Liebich betrog. Bei "Prominent getrennt" traf das Paar wieder aufeinander - und Legat polarisierte erneut mit seinem Verhalten.

Immer wieder gab der alkoholisierte Legat anzügliche Kommentare von sich. "Ich bin extrem horny, das wird gefährlich. Wenn ich gewinne - Escort, Nutten, Vollgas! Ich bin Champions League!", verkündete er unter anderem oder sagte: "Die Mädels sind sehr interessant. Also ich muss sagen: Chiara, Kim Virginia, Sandra... Die dürften alle neben mir schlafen." Doch nicht nur das: In einem Gespräch mit seinen männlichen Mitstreitern plauderte der Realitystar aus dem Nähkästchen: "Ich gehe auf Swinger-Partys, ich finde das unfassbar geil." Dabei greife er auch gerne mal zu "blauen Pillen".

Legats Verhalten stieß nicht nur den Teilnehmern und dem Publikum böse auf, auch Papa Thorsten Legat zeigte sich auf seinem Instagram-Profil fassungslos. "Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. [...] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!", stellte der 56-Jährige damals in mehreren Storys klar. Das Verhalten seines ältesten Sohnes sei für ihn "widerlich", er und seine Frau Alexandra Legat seien "enttäuscht".

Lukas Baltruschat gibt zu, Chiara Fröhlich betrogen zu haben

Bei "Die Bachelorette" galt Lukas Baltruschat (31) noch als Publikumsliebling - doch sein Image bekam durch seine Teilnahme an "Prominent getrennt" deutliche Kratzer. Zusammen mit Ex-Freundin Chiara Fröhlich (27), mit der er nach der Kuppelshow liiert war, stellte er sich der Herausforderung. Beim Show-typischen Vier-Augen-Gespräch, der "Zeit zu zweit", konfrontierte Fröhlich ihren Ex mit dem Verdacht, er habe sie betrogen. Zunächst stritt Baltruschat alles ab, doch im Verlauf des Gesprächs gab er schließlich zu: "Du hast recht. Ich habe dich betrogen." Zuvor hatte er noch behauptet, Fröhlichs "Charakterzüge" seien der Grund für die Trennung gewesen: "Deine kalte Art - ich komme damit nicht zurecht."

Fröhlich machte im weiteren Verlauf der Sendung ihre Haltung klar: "Ich benutze Lukas jetzt nur noch als Teampartner. Ich habe immer noch das Game vor Augen, das ich gewinnen will." Am Ende reichte es für das Ex-Paar immerhin für den dritten Platz. Bei den Reality Awards des vergangenen Jahres wurden sie dafür mit dem Titel "Trennung des Jahres" ausgezeichnet.