Ex-Paar vor der Kamera: Start für Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht steht fest

Beziehung, Trennung, gemeinsames Kind und jetzt auf Sendung: Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç sind bald wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen. Jetzt ist klar, wann es losgeht.
München - Die neue Reality-TV-Doku um Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) startet kurz nach dem ersten Adventswochenende. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" auf Sky und Wow, teilte Sky mit. Die zweite Hälfte soll dann eine Woche später, am 9. Dezember, folgen.