Ein ganz schöner Zufall: Patricia Blanco und Andreas Ellermann haben sich verlobt - nicht miteinander, aber beide am selben Tag mit ihren jeweils neuen Partnern.

Patricia Blanco (53) und Andreas Ellermann (59) haben sich verlobt - zwar nicht miteinander, sondern mit ihren jeweils neuen Partnern, und das offenbar am selben Tag. Die Tochter von Roberto Blanco (87) und der Moderator sind beide knapp zwei Jahre nach ihrer Trennung wieder in festen Händen.

Ellermann bestätigte seine Verlobung gegenüber der "Bild"-Zeitung. Er hätte sich an den Weihnachte spontan entschlossen, seiner Partnerin Ilka während ihres dreiwöchigen Kreuzfahrturlaubs einen Antrag zu machen. Am Silvesterabend war es dann so weit und der Moderator ging vor der Küste der Insel Madeira mit einem Ring vom Bordjuwelier auf die Knie. Ellermann und seine Ilka sind seit Mai 2023 ein Paar. "Ich bin zurzeit der glücklichste Mensch der Welt", zitiert die "Bild" den Moderator.

Lesen Sie auch

Patricia Blanco ebenfalls verlobt?

Glücklich ist offenbar auch Ellermanns Ex-Verlobte Patricia Blanco. Sie und ihr neuer Partner planen ebenfalls, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen - auch wenn die beiden erst seit Oktober 2024 ein Paar sind. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich sehr über diesen Ring. Vor allem freue ich mich, mit Benjamin einen wirklich guten Mann gefunden zu haben. Wir genießen jede Minute zusammen", so der Realitystar zur "Bild".

Bei dem mit Diamanten besetzten Schmuckstück, von dem Blanco auch einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story teilte, soll es sich laut der Zeitung um "eine Mischung aus Freundschafts- und Verlobungsring" und "ein Zeichen der nun ewigen Verbundenheit" handeln. Ihr Partner soll ihn ihr bei einer Silvesterparty im österreichischen Kitzbühel überreicht haben.

Blanco und Ellermann waren bis 2023 ein Paar

Patricia Blanco und Andreas Ellermann waren rund vier Jahre ein Paar, verlobten sich im Juni 2020 und dann nochmal im November 2022. Mit ihrer Trennung im Jahr 2023 sorgte das Ex-Paar für etliche Schlagzeilen. Ellermann ist seit Juli 2023 mit seiner Partnerin Ilka liiert.

Blanco ist etwa seit Oktober mit ihrem neuen Freund, einem Unternehmer namens Benjamin G., zusammen. Ende November zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Im Interview mit RTL schwärmten sie: "Wir sind beide auf dem Weg in die große Liebe."