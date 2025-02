Welche Teilnehmer bei der 6. Staffel von „Ex on the Beach“ mit dabei sind und auf welche Neuerungen sich die Zuschauer freuen dürfen, lesen Sie im Artikel.

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die 6. Staffel von „Ex on the Beach“. Die Produktion gab bereits die Teilnehmer bekannt und zusätzlich einen kleinen Einblick auf eine Veränderung im Vergleich zu den vorherigen Staffeln.

Ex on the Beach (Staffel 6): Die Kandidaten im Überblick

Bianca, 23 Jahre alt:

Bianca ist von Beruf Model und Make-up-Artistin und war bereits bei „Germany’s Next Topmodel“. Seit Dezember ist die Aachenerin Single.

Calvin, 32 Jahre alt:

Der Reality-Star ist bereits seit 5 Jahren Single und hat schon einiges an TV-Erfahrung: Er war unter anderem bei Formaten wie „Temptation Island“, „Kampf der Realitystars“, „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Promis unter Palmen“.

Foto: RTL / Frank Fastner

Chiara, 23 Jahre alt:

Die aus Duisburg stammende Chiara war bereits bei „Take Me Out“ zu sehen. Seit 2023 ist die Schauspielerin und das Model Single.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Coco, 23 Jahre alt:

Coco stammt ebenfalls aus Duisburg und war wie Chiara auch schon Teilnehmerin bei „Take Me Out“. Die 23-jährige ist seit 2023 Single.

Foto: RTL / Frank Fastner

Fabio, 35 Jahre alt:

Der Automobilkaufmann aus Remscheid ist seit Juli 2024 Single und hat bisher noch keine TV-Erfahrung sammeln können. Er will der Welt zeigen, wie hinterhältig seine Ex ist, da sie sich immer als lieb und nett darstellt.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Franzi, 30 Jahre alt:

Die Sozialpädagogin kennt man bereits aus Formaten wie „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“ und „Are You The One? – Realitystars in Love“. Franzi sagt von sich selbst, dass sie auf Red Flags steht.

Foto: RTL / Frank Fastner

Jennifer, 27 Jahre alt:

Jenny dürfte vielen beispielsweise von „Love Island“ oder „Are You The One? – Realitystars in Love“ bekannt vorkommen. Die Kölnerin ist seit Herbst 2024 Single und von Beruf Influencerin.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Jenny, 25 Jahre alt:

Bei „Love Island“ flogen Jenny und Luca als Traumpaar nach Hause. Diese Beziehung ist inzwischen Geschichte. Die Hotelfachfrau war danach noch bei „Good Luck Guys“ zu sehen und ist sich sicher, dass nicht sie, sondern die Männer das Problem sind.

Foto: RTL / Frank Fastner

Jermaine, 20 Jahre alt:

Der Content Creator aus Berlin hat schon bei „Germany Shore“ gezeigt, dass er gern Party macht. Jermaine sagt von sich selbst, dass er unglaublich gut flirten kann.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Joshua „Joshi“, 25 Jahre alt:

Joshi ist derzeit in der 6. Staffel von „Are You The One?“ zu sehen. Der Student kommt aus Aachen und ist seit 2022 Single.

Foto: RTL / Frank Fastner

Linda, 24 Jahre alt:

In den Formaten „Germany’s Next Topmodel“ und „Are You The One? – Realitystars in Love“ sorgte Linda bereits für ordentlich Zündstoff. Die Münchnerin arbeitet als Model und Influencerin.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Luca, 28 Jahre alt:

Lucas Beziehungen scheiterten in der Vergangenheit oft an unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen. Der Selbstständige aus Alicante ist seit 2024 Single und war bereits bei „Love Island“, wo er mit Jenny als Paar nach Hause flog.

Foto: RTL / Frank Fastner

Marc-Robin, 29 Jahre alt:

Der Schweißer aus Karlsruhe ist vor allem für seine Präsenz in der 4. Staffel von „Temptation Island“ bekannt. Damals war er in dem Format mit seiner Ex-Freundin Michelle. Die beiden trennten sich aufgrund der Vorkommnisse in der Show, seitdem ist Marc-Robin Single. Bei „Ex on the Beach“ sucht er nichts Ernstes und will nur seinen Spaß.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Marlisa, für immer 29:

Marlisa ist Influencerin und Podcasterin und möchte von ihrem Ex in der Show wissen, ob er sie überhaupt geliebt hat. Neben „Temptation Island“ gehört auch „Prominent Getrennt“ zu ihren TV-Erfahrungen.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Marta, 24 Jahre alt:

Die Kölnerin ist neu im Reality-TV und ist seit 2022 Single. Marta ist Geschäftsführerin und hat gern Drama um sich herum.

Foto: RTL / Frank Fastner

Marvin, 30 Jahre alt:

Der kleine Bruder von Calvin gehört ebenfalls zum Cast der 6. Staffel. Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ fand er in Jennifer sein Glück. Die Beziehung zerbrach allerdings im Oktober 2024. Marvin wird bei einer Trennung sehr emotional, da er viel Liebe reingesteckt hat.

Foto: RTL / Frank Fastner

Nana, 35 Jahre alt:

„Ex on the Beach“ ist Nanas erstes Format. Der Hamburger hat keine Differenzen mit seinen Ex-Freundinnen, jedoch kann er ganz schnell ungemütlich werden, wenn sich jemand anderes an sie ranmacht. Er beschreibt sich selbst als Stimmungsmacher.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Patricia, 28 Jahre alt:

Patricia hat Schwierigkeiten, sich emotional zu binden. Für die Sales Managerin ist „Ex on the Beach“ das erste Abenteuer im Reality-TV. Ihre Ex-Freunde würden sie als „dramatisch, aber unvergesslich“ beschreiben.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Sahel, 25 Jahre alt:

Die Bürokauffrau aus Hamburg ist seit 2023 Single und war bereits bei „Germany Shore“ zu sehen. Sahel liebt Abwechslung und kann sich nur schwer festlegen.

Foto: RTL / Frank Fastner

Shakira, 26 Jahre alt:

Shakira wohnt inzwischen auf Zypern und ist seit 2022 Single. Die Content Creatorin kennt man aus den Formaten „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“ und „Are You The One? – Realitystars in Love“.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Teezy, 30 Jahre alt:

Teezy kennt sich bei „Ex on the Beach“ bestens aus. Doch dieses Mal will er alles anders machen und ordentlich flirten. Der Düsseldorfer ist seit 2023 Single und war neben „Ex on the Beach“ auch bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ zu sehen.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Venera, 27 Jahre alt:

Venera ist Call Center Agent und seit Oktober 2024 Single. Über die Beziehung zu ihrem Ex sagt sie „Wir konnten nicht mit, aber auch nicht ohne.“

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Zum ersten Mal: 2 Paare bei „Ex on the Beach“

Unter den Teilnehmern sind dieses Jahr zum ersten Mal auch 2 Paare, die eine Reise in die Vergangenheit wagen und sich der Konfrontation mit ihren Ex-Partnern stellen:

Nastasia „Nastia“ & Tobias, 24 und 26 Jahre alt:

Die beiden sind seit rund einem Jahr ein Paar und waren beide schon im TV. Nastia bei „Temptation Island“ und Tobias bei „Take Me Out“. Nastia ist unglücklich in der Beziehung, Tobias allerdings schon.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Vivi & Mo, beide 26 Jahre alt:

Bekannt wurden die beiden durch „Temptation Island“, wo die Vorkommnisse aus der Show für ordentlich Gesprächsstoff bei den Zuschauern sorgten. Dennoch gingen die beiden als Paar aus der Show. Vivi beschreibt die Kommunikation in der Beziehung als schwierig, während Mo beim Feiern gern sein Handy ausmacht.

Foto: RTL / Friederike Jacobitz

Wann startet die 6. Staffel von „Ex on the Beach“?

Ein Startdatum der 6. Staffel steht noch nicht fest. Ausstrahlungsstart der letzten Staffeln war im April, demnach kann man sich daran orientieren.

Wo kann man „Ex on the Beach“ schauen?

Alle Staffeln von „Ex on the Beach“ finden Sie auf der Streaming-Plattform RTL+.

Um was geht es in „Ex on the Beach“?

"Ex on the Beach" ist eine Reality-TV-Show, die für Drama, Emotionen und spannende Beziehungsdynamiken bekannt ist. Zu Beginn ziehen mehrere Singles (seit Staffel 6 auch Paare) in eine luxuriöse Villa an einem exotischen Strandort, in der sie glauben, einfach nur Spaß zu haben und neue Liebschaften zu finden. Doch das eigentliche Konzept der Sendung sorgt bald für reichlich Überraschungen: Nach und nach tauchen die Ex-Partner der Teilnehmer auf und ziehen ebenfalls in die Villa ein. Diese unerwarteten Begegnungen führen zu emotionalen Konfrontationen, hitzigen Streitigkeiten und nicht selten zu Eifersuchtsszenen.