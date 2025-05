Ex on the Beach: Diese Reality-TV-Bekanntheiten sind dabei

Ab 5. Mai geht es wieder an den Strand mit viel Zündstoff-Potential: "Ex on the Beach" startet in die sechste Staffel. In der Flirtshow versammeln sich einige Reality-TV-Bekanntheiten.

"Ex on the Beach" ist zurück. Die Flirtshow geht in ihre sechste Staffel, die 18 neuen Folgen werden ab 5. Mai immer montags in Doppelfolgen auf RTL+ abrufbar sein. In der Reality-TV-Show treffen die Kandidatinnen und Kandidaten auf Ex-Partner und -Verflossene und müssen sich in Strandkulisse mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei kann es wieder zu Annäherungen kommen oder aber die Singles sehen sich in der Villa anderweitig um. In der Gruppe befinden sich bekannte Gesichter, die bereits einige Reality-Formate hinter sich gebracht haben.

Calvin und Marvin

Allen voran gibt sich Calvin Kleinen (33) die Ehre. Nachdem er mehrere Jahre als Promoter gearbeitet hatte, zog es ihn ins Reality-TV. 2020 nahm er an der zweiten Staffel der Verführungssendung "Temptation Island" teil und bewies sich sogleich als Frauen- und Partyliebhaber. RTL setzte im selben Jahr noch einmal auf seine Performance und buchte ihn für "Temptation Island VIP". Es folgten zahlreiche Formate, darunter "Promis unter Palmen", "CoupleChallenge", "Das große Promi-Büßen" oder "Are You the One? - Realitystars in Love". Den "Kampf der Realitystars" entschied er 2024 für sich und ging als Sieger aus der RTLzwei-Sendung hervor. Jetzt versucht der Ballermann-Star noch einmal in einer Datingshow sein Glück. Nicht nur Calvin, auch ein weiteres Kleinen-Familienmitglied ist am Exen-Beach zu sehen.

Calvins jüngerer Bruder Marvin (30) ist ebenfalls dabei. 2022 nahm er erstmals an einem TV-Format teil und konnte mit seinem Bruder die "CoupleChallenge" gewinnen. Es folgte eine gemeinsame Teilnahme an dem Datingformat "Swipe, Match, Love?" und auch in Calvins Reality-Soap "Calvin am Goldstrand" war sein Bruder zu sehen. Zudem nahm er alleine am Kuppelformat "Are You The One? - Reality Stars in Love" teil. Dort lernte er Jennifer (27) kennen, die bei "Ex on the Beach" auf ihn treffen wird.

Shakira und Franzi

Content Creatorin Christina Shakira (26) kennen Reality-Fans bereits aus einigen Datingformaten. Ihre Reality-Karriere startete die Blondine, die aufgrund ihrer Lockenpracht den Spitznamen Shakira trägt, in der zwölften Staffel von "Der Bachelor". Dominik Stuckmann (33) konnte sie jedoch nicht überzeugen und sie verließ freiwillig die Datingshow. Es folgte ein Auftritt in der zweiten Staffel des Spin-offs "Bachelor in Paradise", das ihr ebenfalls nicht die große Liebe einbrachte. Bei "Are You The One? - Reality Stars in Love" ging sie auf die Suche nach ihrem Perfect Match, mit Marvin Kleinen sollte es jedoch kein Happy End geben.

Franzi (30) versuchte ebenfalls schon mehrfach, den richtigen Partner in einer Datingshow zu finden. 2022 suchte sie ihr Glück bei "Der Bachelor", doch auch bei ihr und Dominik Stuckmann sollte es nicht klappen. 2022 folgte "Are You The One - Reality Stars in Love" Staffel zwei und 2023 "Bachelor in Paradise" Staffel fünf. In "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" hatte sie 2024 ebenfalls einen Auftritt, in Folge fünf musste sie die Reality-Show jedoch verlassen.

Marc-Robin und Marlisa

Marc-Robin (29) sorgte mit einem berühmt-berüchtigten Auftritt bei "Temptation Island" für Aufsehen. Er ging 2022 seiner damaligen Partnerin Michelle in dem TV-Beziehungsexperiment fremd, es folgte die Trennung. Die beiden nahmen anschließend 2023 an "Prominent getrennt" teil. Später zog es Marc-Robin noch zu "Are You The One? - Reality Stars in Love", mit Kandidatin Asena klappte es nach der Sendung nicht.

Marlisa, laut eigener Aussage für immer 29, startete ebenfalls mit "Temptation Island" ihren Reality-Weg. Mit ihrem damaligen Freund Fabio schloss sie das Beziehungsexperiment erfolgreich ab, die Trennung folgte erst später. Sie traten zuvor noch in der Spielshow "CoupleChallenge" zusammen auf, bevor sie 2022 getrennte Wege gingen. Gemeinsam waren sie 2023 in "Prominent getrennt" zu sehen. Für die Podcasterin und Moderatorin folgten die Sendungen "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" oder "B:Real - Echte Promis, echtes Leben".