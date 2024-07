1 Boateng erhielt am Freitag eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Das Landgericht München I hat Fußballweltmeister Jérôme Boateng wegen Körperverletzung verurteilt. Boateng erhielt am Freitag eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro.











Das Landgericht München I hat Fußballweltmeister Jérôme Boateng wegen Körperverletzung verurteilt. Boateng erhielt am Freitag eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro. Die Richterin sagte, von dem Vorwurf des „notorischen Frauenschlägers“ gegen Boateng sei aber in dem Verfahren nichts übrig geblieben.