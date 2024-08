Ex-Nationalspieler: Reus-Wechsel fix: Aus Dortmund nach Los Angeles

1 Der 35-Jährige wechselt zu LA Galaxy. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Thissen

Der einstige Nationalspieler erhält in Kalifornien einen Vertrag bis 2026.











Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat endgültig den Schritt über den großen Teich in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewagt. Der Wechsel des 35-Jährigen zu LA Galaxy ist offiziell, am Donnerstagnachmittag bestätigten die US-Amerikaner die Personalie. Reus, bis zum Sommer bei Borussia Dortmund unter Vertrag, erhält einen Kontrakt über zweieinhalb Jahre bis Ende 2026. In der MLS endet die Saison stets mit dem Kalenderjahr.