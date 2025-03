Ex-Nationalspieler: Mario Basler teilt bei RTL gegen die AfD aus

Mario Basler ist AfD-Sympathisant? Bei RTL redet sich der Ex-Nationalspieler mit den Gerüchten konfrontiert in Rage – laut Basler habe die Partei mit Deutschland so viel zu tun habe wie „die Erde mit dem Mond.“

Nachdem AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla nach der Bundestags Wahl behauptet hatte, zwei Ex-Profis des FC Bayern München hätten der Partei zum starken Wahlergebnis gratuliert, wurde gemutmaßt, um wen es sich dabei gehandelt haben könnte. In den Fokus der Spekulationen in sozialen Medien geriet Mario Basler. Der beteuerte nun, absolut keine Sympathien für die AfD zu hegen.

Auch Weidel direkt angegriffen

Vom Privatsender RTL darauf angesprochen, legt der Ex-Nationalspieler los. „Schlimm genug, dass sie so viele Prozente gekriegt haben“, sagte der 56-Jährige vor laufenden Kamera. Bevor es passierte, dass Basler die AfD wähle, „muss ich noch vier Mal auf die Welt kommen.“ Auch die Kanzlerkandidatin Alice Weidel griff er an: „Wenn man die Frau Weidel sieht, die nur einen Rollkragenpulli hat, die soll sich mal einen anderen Rollkragenpulli holen.“

Eigentlich, so Basler weiter, dürfe man der AfD keine Plattform geben. „Diese Partei ist für mich gar keine Partei. Die hat mit Deutschland so viel zu tun, wie die Erde mit dem Mond.“

In sozialen Medien wird Basler für seine Aussagen gefeiert. „Mario Basler Antifacist Icon“, schrieb etwa ein X-Nutzer, der das Video teilte. Ob Basler tatsächlich zur antifaschisten Ikone werden will, zumindest im Linksaußen-Spektrum, darf allerdings bezweifelt werden. „Ich habe CDU gewählt“, gab Basler unumwunden zu. In Friedrich Merz setze er große Hoffnungen. Er hoffe nach dem Ampel-Chaos auf ein stabiles und zukunftsfähiges Regierungsbündnis.