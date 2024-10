Ex-Ministerpräsidentin von Neuseeland: Prinz William ernennt Politikerin Jacinda Ardern zur Dame

Prinz William (42) hat am 16. Oktober Jacinda Ardern (44) in einer feierlichen Zeremonie die Damehood verliehen und sie damit in den Ritterstand erhoben. Die ehemalige Premierministerin Neuseelands, die von 2017 bis 2023 im Amt war, wurde auf Schloss Windsor zur Dame Grand Commander des New Zealand Order of Merit ernannt.

Ardern sagte dem "The Telegraph" zufolge, sie fühle sich durch ihre Ernennung zur Dame "unglaublich geehrt und sehr demütig". Die Ehrung von Prinz William zu erhalten, mit dem sie bei der Earthshot-Prize-Initiative eng zusammenarbeitet, sei "etwas ganz Besonderes". Sie habe das Gefühl, dass diese Ehre ihre Familie, ihre ehemaligen Kollegen und die Neuseeländer anerkenne, die ihr das "außergewöhnliche Privileg gaben, ihnen fünf Jahre lang zu dienen".

Lesen Sie auch

Jacinda Ardern ist "Freundin" von Prinz William

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Prinz William und Prinzessin Kate widmete der Thronfolger Jacinda Ardern auch noch einmal öffentliche Worte. "Eine Freundin, eine außergewöhnliche Verfechterin der Umwelt und jetzt eine Dame Grand Companion des New Zealand Order of Merit, für Verdienste für den Staat", schrieb William dort. Für ihn sei es "ein Privileg, dir heute diese verdiente Auszeichnung in Windsor zu überreichen!"

In dem dazugehörigen Video ist zu sehen, wie William in Militäruniform der Politikerin im Beisein ihrer Familie die Schärpe umlegt und die Ehrennadel ansteckt. Nach ihrer Ernennung zur Dame trägt sie in dem Clip einen traditionellen Maori-Mantel der neuseeländischen Ureinwohner, den Korowai, der bei besonderen Zeremonien getragen wird.

Ardern sei lange unsicher gewesen, ob sie die hochrangige Auszeichnung annehmen wolle, schreibt "The Telegraph" weiter. "So viele Dinge, die wir als Nation in den letzten fünf Jahren durchgemacht haben, betrafen uns alle und nicht nur eine Einzelperson", begründete sie. Allerdings habe sie im Laufe ihrer Amtszeit Menschen selbst immer wieder ermutigt, Ehrungen anzunehmen. "Und so ist dies für mich eine Möglichkeit, Danke zu sagen - meiner Familie, meinen Kollegen und den Menschen, die mich dabei unterstützt haben, die anspruchsvollste und lohnendste Aufgabe meines Lebens zu übernehmen", so Ardern.