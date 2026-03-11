Ex-Mann von Britney Spears: Bank verklagt Kevin Federline wegen Kreditkartenschulden

Ärger für Kevin Federline: Die Bank of America verklagt den Ex-Mann von Britney Spears wegen unbezahlter Kreditkartenrechnungen. Die Schulden sollen sich auf über 10.000 Euro belaufen.

Steckt Kevin Federline (47) in Geldnot? Die Bank of America verklagt den Ex-Mann von Britney Spears (44) wegen einer offenen Kreditkartenrechnung in Höhe von rund 12.187 US-Dollar (ca. 10.502 Euro). Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Die Klage wurde demnach am 19. Februar beim zuständigen Gericht in Hawaii eingereicht. Laut einer eidesstattlichen Versicherung der Bank eröffnete Federline das betreffende Konto am 6. Dezember 2024 und tätigte seine letzte Zahlung bereits im Mai 2025.

Besonders auffällig: Federline eröffnete das Konto nur etwa einen Monat nachdem Britney Spears zum letzten Mal Unterhalt an Federline zahlte. Nach kalifornischem Recht war die Sängerin dazu verpflichtet, die Zahlungen bis zum Highschool-Abschluss ihres gemeinsamen Sohnes Jayden James zu zahlen. Bereits im November 2024 beendete er die Schule, kurz darauf nahm Federline das Konto in Anspruch.

Britney Spears sorgt ebenfalls für Schlagzeilen

Auch Spears hat mit rechtlichen Problemen zu kämpfen. Der Popstar wurde am 4. März wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen und wenige Stunden später wieder freigelassen. Berichten zufolge könnte sie eine "Kombination aus Alkohol und Drogen" im Blut gehabt haben. Bestätigt wurde das bislang nicht.

Federline und Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor: Sean Preston (20) und Jayden James (19). Die Scheidung zog ein langes Sorgerechtsverfahren nach sich, das jahrelang die Schlagzeilen bestimmte. Heute lebt Federline mit seiner Frau Victoria Prince (43), den beiden gemeinsamen Töchtern sowie zwei Kindern aus einer früheren Beziehung auf Hawaii. 2023 zogen Sean Preston und Jayden James zu ihm. Spears wohnt in Kalifornien.