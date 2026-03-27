Der Stadtrat von York hat Sarah Ferguson einstimmig das Ehrenbürgerrecht entzogen. Hintergrund ist die wachsende Kritik an ihren Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Es war ein Beschluss ohne Gegenstimme und mit klarer Botschaft: Der Stadtrat von York hat Sarah Ferguson (66) laut BBC in einer außerordentlichen Sitzung am Donnerstagabend einstimmig das Ehrenbürgerrecht der Stadt aberkannt. Die 66-Jährige hatte die Auszeichnung 1987 erhalten - ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinzen Andrew (66). Nun ist auch diese letzte symbolische Verbindung zur Stadt gekappt.