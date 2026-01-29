Herzogin Meghan und Stylistin Jessica Mulroney galten einst als eng befreundet - bis ein Rassismus-Skandal ihre Freundschaft 2020 erschütterte. Jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten: Jessicas Ex-Mann verrät, wie es heute zwischen den beiden steht.

Herzogin Meghan (44) und die kanadische Stylistin Jessica Mulroney (45) waren jahrelang eng befreundet. Doch seit 2020 herrschte zwischen den beiden öffentlich Funkstille. Nun gibt es einen überraschenden Kommentar - ausgerechnet von Jessicas Ex-Mann.

Der kanadische TV- und Radio-Moderator Ben Mulroney (49) sprach am Mittwoch im Podcast "Can't Be Censored" über die Freundschaft zwischen seiner Ex-Frau und der Herzogin von Sussex. Als Co-Host Travis Dhanraj nachhakte, wo die Beziehung heute stehe, antwortete Ben diplomatisch, aber mit einer klaren Botschaft: "Diese Geschichte muss Jess erzählen. Ich möchte mich nicht für sie äußern, falls sie jemals darüber sprechen möchte, aber soweit ich weiß, verstehen sie sich gut", so der 49-Jährige.

Von "Suits" bis zur royalen Hochzeit

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, reicht die Freundschaft zwischen Meghan und Jessica weit zurück in die Zeit vor dem royalen Kapitel. Als Meghan noch in Toronto die Serie "Suits" drehte, half ihr die Stylistin bei der Auswahl ihrer Looks. Die beiden verbrachten Urlaube zusammen und tauchten auch sonst ständig auf den Instagram-Seiten der jeweils anderen auf.

Wie eng die Verbindung wirklich war, offenbarte ein intimes Detail aus der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" von 2022: Als Prinz Harry seiner Meghan 2017 einen Heiratsantrag machte, griff diese zum Telefon und rief Jessica an. "Oh mein Gott, Jess, Jess, Jess, es passiert, es passiert!", war laut dem US-Magazin auf den privaten Aufnahmen zu hören.

Bei der royalen Hochzeit 2018 in Windsor spielte die Familie Mulroney dann eine zentrale Rolle. Bens und Jessicas Zwillingssöhne Brian und John trugen als Pagen gemeinsam mit Prinz George (12) Meghans imposanten Schleier. Tochter Ivy war Blumenmädchen an der Seite von Prinzessin Charlotte (10). Jessica selbst galt als Meghans "inoffizielle Trauzeugin" und trug ein auffälliges blaues Outfit.

Der Skandal, der alles veränderte

Im Juni 2020 zerbrach die Freundschaft öffentlich. Die kanadische Lifestyle-Influencerin Sasha Exeter warf Jessica vor, "klassische weiße Privilegien" und "sehr problematisches Verhalten" an den Tag gelegt zu haben. Auslöser war ein Streit nach Exeters Unterstützung der Black-Lives-Matter-Bewegung. Jessica entschuldigte sich zunächst öffentlich via Instagram, doch die Situation eskalierte, als Exeter eine private Nachricht veröffentlichte, in der Jessica angeblich mit rechtlichen Schritten drohte.

Die Konsequenzen folgten prompt: Der kanadische Sender CTV setzte Jessicas TV-Show "I Do, Redo" ab. Ihre regelmäßigen Auftritte als Mode-Expertin bei "Good Morning America" endeten ebenfalls. Im September 2020 versuchte Jessica, die Wogen zu glätten. "Ich sage das ein für alle Mal: Meghan und ich sind Familie. Sie ist die liebenswürdigste Freundin und fragt jeden Tag nach mir", schrieb sie auf Instagram - bevor sie laut "People" den Beitrag wieder löschte.

Öffentliche Distanz trotz privater Versöhnung?

Seitdem blieb es zwischen den einst so engen Freundinnen zumindest nach außen hin still. Auffällig: Als Meghan 2025 ihre Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" auf Netflix präsentierte, fehlte Jessica unter den vielen Freundinnen, die dort auftraten. Ob das ein Zeichen anhaltender Distanz ist oder die beiden ihre Freundschaft bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten, bleibt offen.

Auch privat hat sich für Jessica einiges verändert. Im Juli 2025 berichtete "Page Six", dass sie und Ben sich getrennt haben. 2008 hatten sie ihre Traumhochzeit gefeiert.