Herzogin Meghan und Stylistin Jessica Mulroney galten einst als eng befreundet - bis ein Rassismus-Skandal ihre Freundschaft 2020 erschütterte. Jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten: Jessicas Ex-Mann verrät, wie es heute zwischen den beiden steht.
