Prozess vor dem Amtsgericht: Der Richter bestätigt dem Ex-Klinikchef Martin Loydl eine weiße Weste. Aber auch der Angeklagte wird freigesprochen. Ein sehr ungewöhnliches Ergebnis.
So ungewöhnlich die Verhandlung am Amtsgericht Calw am Dienstag war - eine Privatklage als Strafverfahren, so ungewöhnlich war auch das Urteil. Zwar verlor Martin Loydl seine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede gegen Bernd Neufang, doch durfte er sich wie ein Sieger fühlen. „Das ist heute ein doppelter Freispruch“, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Fahrner in seiner Urteilsbegründung. „Nicht nur der Angeklagte wird freigesprochen, sondern auch Sie, Herr Loydl. Es wurde in dieser Verhandlung eindeutig bewiesen, dass Sie als langjähriger Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest eine weiße Weste haben.“