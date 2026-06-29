Ex-Kinderstar starb mit nur 35 Jahren: The Ring-Star Daveigh Chase an den Folgen von AIDS gestorben

Daveigh Chase ist Mitte Juni gestorben. Die ehemalige Schauspielerin starb im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen von AIDS, wie jetzt bekannt wird.

Etwa zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des Todes von Daveigh Chase (1990-2026) steht die Todesursache fest. Wie die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles mitteilt, wurde der Tod der ehemaligen Schauspielerin im Alter von nur 35 Jahren als natürlich eingestuft.

Der Bericht listet "Acquired Immunodeficiency Syndrome", also AIDS, als Todesursache. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Krankheitsmerkmalen, die bei einer fortgeschrittenen HIV-Erkrankung auftreten. Laut der Deutschen Aidshilfe findet eine HIV-Übertragung in den meisten Fällen bei ungeschütztem Sex oder Drogenkonsum statt. Als maßgebliche Begleitbedingung wird im Autopsiebericht ein chronischer Konsum unterschiedlicher Substanzen genannt.

Laut US-Medienberichten hatten sowohl Chases Freund als auch ihr Vater den Tod der Ex-Schauspielerin bestätigt. Ihr Vater hat der "New York Times" erklärt, dass sie angeblich Drogenprobleme seit dem 13. Lebensjahr hatte. Er habe nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen, seit sie 19 Jahre alt war. Kurz vor ihrem Ableben habe der Freund seiner Tochter ihn kontaktiert, sodass er Daveigh noch in einem Krankenhaus in Los Angeles besuchen konnte.

Daveigh Chase war ein ehemaliger Kinderstar

Bekannt wurde Chase vor allem für eine Sprechrolle und für die Verkörperung einer unter Horrorfans äußerst bekannten Figur. Sie feierte ihren Durchbruch als die Stimme der Titelheldin Lilo in Disneys Animationsfilm "Lilo & Stitch". In den Folgejahren übernahm sie die Rolle auch in Fortsetzungen und Serienformaten. Im Film "The Ring", einem US-Remake des japanischen Horrorfilms "Ringu", spielte sie das Mädchen Samara Morgan. Weitere Auftritte hatte sie unter anderem in "Donnie Darko" oder "Sabrina - Total verhext". Seit 2016 hatte sie keine neuen Rollen mehr.

Die Deutsche Aidshilfe wurde 1983 gegründet und setzt sich seither für Betroffene ein. Eine Heilung von HIV ist bislang nicht möglich, die Erkrankung sei aber "gut behandelbar". Der Verein bietet unter anderem Telefon- und Online-Beratung oder auch persönliche Beratungsangebote.

Bei Sucht- und Drogenproblemen kann in Deutschland die Rufnummer 01806/31 30 31 der "Sucht & Drogen Hotline" kontaktiert werden. Hilfesuchende können laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit täglich zwischen 08:00 und 24:00 Uhr anrufen. Der Anruf aus dem Fest- und Mobilfunknetz kostet 20 Cent.