Zachery Ty Bryan und seine Partnerin wurden verhaftet. Jetzt sind neue Details zu dem Vorfall bekannt: Die Verlobte des "Hör mal, wer da hämmert"-Stars soll versucht haben, ihn mit einem Pickup zu überfahren. Die drei Kinder der beiden saßen ebenfalls in dem Wagen.

Zachery Ty Bryan (44) wurde am Wochenende erneut verhaftet. Der ehemalige Star aus der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" wurde demnach am Samstag in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Jetzt kamen weitere Details ans Licht, die der Verhaftung vorangegangen sind.

Ereignisse überschlugen sich bei gemeinsamer Autofahrt Demnach war Bryan mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright (32) und den drei gemeinsamen Kinder in einem Pickup-Truck unterwegs. Laut Polizeiangaben stieg Bryan aus dem Wagen aus und ging an der Straße entlang.

Daraufhin soll Cartwright versucht haben, ihn mit dem Fahrzeug zu überfahren, wie "Page Six" berichtet. Bryan konnte ausweichen, doch seine Verlobte landete mit den Kindern an Bord in einen Straßengraben. Bei dem Zwischenfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Bryan und seine Verlobte werden derzeit laut dem "People"-Magazin beide ohne Kaution im Gefängnis von Lane County festgehalten. Am 3. Dezember soll Bryan freigelassen werden. Johnnie Faye Cartwright wird dem Bericht zufolge unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Bryan wurde wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen. Seine drei Kinder wurden zwischenzeitlich bei einem Familienmitglied untergebracht.

Bryan war schon einmal in Haft

Es ist nicht das erste Mal, dass Bryan im Konflikt mit dem Gesetz steht. Er soll zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren verhaftet worden sein. Im Oktober 2023 bekannte er sich vor Gericht zum Vorwurf der häuslichen Gewalt schuldig und wurde zu 36 Monaten Bewährung und sieben Tagen Haft verurteilt.

Seine Verlobte sagte damals aus, sie "werde immer das Beste für den Vater meiner Kinder wollen" und bat darum, "die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren, damit der Heilungsprozess starten kann".

Ruhm der Neunziger weit weg

Zachery Ty Bryan spielte neben Tim Allen (72) und Patricia Richardson (74) in allen acht Staffeln von "Hör mal, wer da hämmert" die Rolle des Brad Taylor. Danach hatte er immer wieder Schwierigkeiten, Rollen zu bekommen.

Kollege Allen äußerte sich laut "The Hollywood Reporter" 2022 zu den Skandalen rund um Bryan: "Ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Zach ist ein großartiger Junge gewesen, der sich zu einem komplexen Mann entwickelt hat."