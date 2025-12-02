Zachery Ty Bryan und seine Partnerin wurden verhaftet. Jetzt sind neue Details zu dem Vorfall bekannt: Die Verlobte des "Hör mal, wer da hämmert"-Stars soll versucht haben, ihn mit einem Pickup zu überfahren. Die drei Kinder der beiden saßen ebenfalls in dem Wagen.
Zachery Ty Bryan (44) wurde am Wochenende erneut verhaftet. Der ehemalige Star aus der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" wurde demnach am Samstag in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Jetzt kamen weitere Details ans Licht, die der Verhaftung vorangegangen sind.