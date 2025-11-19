Ex-Kickers-Spieler Ralf Kettemann: Höhenflug mit SC Paderborn – das Erfolgsgeheimnis des „Menschenfängers“

Die Stuttgarter Kickers waren seine erste Profistation als Spieler, inzwischen sorgt Ralf Kettemann als Trainer des SC Paderborn in der zweiten Liga für Furore. Was zeichnet ihn aus?
Stuttgarter Kickers? Wenn Ralf Kettemann auf die Erinnerungen an seine erste Profistation als Spieler angesprochen wird, dann gehen seine Mundwinkel nach oben. „Alles war so vertraut, so familiär, mit dem schönen Trainingsgelände mitten in der Natur. Und der damalige Trainer Minkwitz hat mich mit den Füßen auf dem Tisch und der Zigarette im Mund in seinem Büro empfangen“, erzählt der 39-Jährige mit einem Lachen. Gut 17 Jahre später mischt er als Chefcoach des SC Paderborn die Zweite Fußball-Bundesliga auf. Zuletzt gab es acht Siege hintereinander. An diesem Samstag (13 Uhr) geht es als Spitzenreiter gegen Hannover 96.