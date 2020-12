1 Das teilweise zerstörte Gebäude in Atlantic City hat früher ein Kasino des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump enthalten. (Archivbild) Foto: AP/Wayne Parry

Wer möchte den Knopf drücken, der die Sprengung des ehemaligen Kasinos „Trump Plaza“ auslöst? Die Stadt Atlantic City bietet dieses Recht zum Verkauf an. Das Kasino wurde 2014 geschlossen.

Atlantic City - Die US-Stadt Atlantic City versteigert die Möglichkeit, ein ehemaliges Kasino des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump in die Luft zu sprengen. Zum Verkauf stehe das Recht, am 29. Januar bei der geplanten Sprengung des 1984 eröffneten Trump Plaza den Auslöser zu drücken, teilte der Bürgermeister der Stadt, Marty Small, am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Einnahmen der Auktion sollen der Jugendorganisation Boys & Girls Club of Atlantic City zugute kommen.

Trump Plaza schloss 2014 seine Türen, seitdem wurde das Gebäude nicht mehr instandgehalten. Bei Stürmen waren mehrmals Fassadenteile auf den Gehweg gefallen. Trump hatte nach der Schließung gerichtlich durchgesetzt, dass sein Name von der Fassade entfernt wird.

Trump hatte zwischenzeitlich vier Kasinos in der Stadt

Seit 2016 gehört der Gebäudekomplex dem Milliardär Carl Icahn. Bürgermeister Small gab Mitte Juni den Abriss des Gebäudes bekannt, nachdem er wegen der Gefahr für die Anwohner rechtliche Schritte ergriffen hatte. Was Icahn später mit dem Gelände machen wird, blieb zunächst unklar.

Trump Plaza war die erste Immobilie Trumps in Atlantic City. Zwischenzeitlich gehörten ihm vier Kasinos in der Glücksspiel-Metropole, die zwischen 1999 und 2016 alle geschlossen wurden. Trump Entertainment Ressorts, das Unternehmen, das die Trump-Immobilien in Atlantic City betrieb, meldete zwischen 2004 und 2014 dreimal Konkurs an.