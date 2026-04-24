Ex-Kapitänin Maria Segura Pallerés: „Allianz MTV Stuttgart muss die Renkema-Stelle neu besetzen“

Maria Segura Pallerés spielte beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart jahrelang eine prägende Rolle – nun vermisst sie dort nicht nur die Siegermentalität.

Maria Segura Pallerés hatte beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart von 2020 bis 2025 eine wichtige Rolle: als Außenangreiferin, als Kapitänin, als Führungspersönlichkeit. Nach der titellosen Saison ihres Ex-Clubs blickt sie mit Sorge auf dessen Entwicklung – auch weil der Verein nach der Trennung von Sportchefin Kim Renkema deren Position nicht neu besetzt hat.

Frau Segura, Sie haben Ihre Volleyball-Karriere vor einem Jahr beendet. Wie gut ist Ihnen der Absprung gelungen?

Ich habe es geliebt, Volleyball zu spielen. Und jetzt liebe ich mein neues Leben.

Was machen Sie beruflich?

Ich arbeite in Stuttgart für eine Sportmarketing-Agentur und zudem für eine Agentur, die Volleyballerinnen betreut. Ich kann meine Zeit nun besser einteilen, erlebe neue Kollegen, neue Themen, eine neue Atmosphäre. Sport und Marketing verbinden zu können, ist wunderbar, ich kann meine Erfahrungen und Ideen einbringen – das passt perfekt.

Maria Segura Pallerés ist immer noch häufig zu Gast in der Scharrena – hier bei einem Talkformat vor dem Play-off-Halbfinale der Stuttgarter Volleyballerinnen gegen den Dresdner SC. Foto: Baumann

Wie oft waren Sie in der vergangenen Saison in der Scharrena?

Ich bin in fast allen Bundesliga-Hallen gewesen. Von den Stuttgarterinnen habe ich sechs oder sieben wichtige Spiele gesehen, unter anderem das Pokalfinale gegen den VfB Suhl, das Play-off-Halbfinale gegen den Dresdner SC und das Duell im CEV-Cup mit Galatasaray Istanbul.

Wie war Ihr Eindruck?

Allianz MTV Stuttgart war die stärkste Mannschaft der Bundesliga.

Dennoch gab es keinen Titel.

Das ist auch eine Sache der Herangehensweise gewesen. Und ein Kopfproblem.

Inwiefern?

Die Bundesliga-Hauptrunde lief zu gut, das Team wurde selten richtig gefordert. Trotzdem lautete das Ziel weiterhin, den Pokal und die Meisterschaft gewinnen zu wollen. Das war falsch. Wir haben uns früher immer gesagt: Wir möchten keine Titel holen, wir müssen! Entsprechend haben wir in jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent gegeben. Und wenn es mal schlecht lief, haben wir uns umso mehr gepusht. Dieser absolute Siegeswille hat diesmal gefehlt.

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Wurden deshalb gleich drei Partien im fünften Satz verloren?

Dass es im Pokalfinale gegen den VfB Suhl trotz einer 13:11-Führung im Tie-Break nicht zum Sieg reichte, hat das Team gebrochen. Die Spielerinnen wussten nicht, wie sie darauf reagieren sollen, denn sie waren auf eine solche Situation nicht vorbereitet worden. Danach war es nicht mehr möglich, an mentaler Stärke zuzulegen.

Im ersten Play-off-Halbfinale gegen den Dresdner SC kam es noch schlimmer: die Stuttgarterinnen lagen im Tie-Break 14:11 vorne, vergaben drei Matchbälle.

Das hätte nicht passieren dürfen. Zu meiner Zeit gab es mehrere Spielerinnen, die in so einer Situation Verantwortung übernommen und zu den anderen gesagt haben: Gib’ mir den Ball, ich mache den letzten Punkt – und das Team konnte sich darauf verlassen, dass es dann auch so kommt. Dieses gegenseitige Vertrauen habe ich in der aktuellen Mannschaft vermisst.

Tränenreiches Karriereende: Maria Segura Pallerés (li.) und ihre Freundin Krystal Rivers im April 2025. Foto: Baumann

Geschäftsführer Aurel Irion meinte nach dem 2:3 und dem Halbfinal-Aus in Dresden, dass die Mannschaft die Gewinnermentalität, die ihr durch das Karriereende von Krystal Rivers und Ihnen verloren gegangen sei, nächste Saison neu erlernen müsse. Kann man einem Team unbedingten Siegeswillen beibringen?

Ich denke eher, dass dieser Wille von innen heraus entstehen muss.

Wie?

Jedes Team braucht Typen, die Siegermentalität mitbringen und diese – wie der Trainer und die Verantwortlichen im Verein – jederzeit vorleben. Diese Führungsspielerinnen müssen den anderen klarmachen, dass es darum geht, Tag für Tag besser zu werden und immer noch mehr zu gewinnen. Erst einen Titel, dann das Double, dann das Triple – ein Siegertyp wird sich mit dem, was erreicht worden ist, nie zufrieden geben. Ich denke, dass die letzte MTV-Mannschaft es sich etwas zu bequem gemacht hat.

Wer hätte die Mannschaft aus der Komfortzone holen können?

Ich will es mal so sagen: Es ist kein Zufall, dass Allianz MTV Stuttgart seit der Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema keinen Titel mehr gewonnen hat.

Der Fakt stimmt. Aber ist die Rechnung wirklich so einfach?

Natürlich waren wir zu unserer Zeit alle gemeinsam erfolgreich, der ganze Club. Wahr ist aber auch, dass wir viele Kämpfe mit Kim Renkema hatten, weil sie uns in unkomfortable Situationen gebracht und ständig gepusht hat. Sie wollte immer noch mehr von uns, und wir wussten: Es gibt im Verein eine enorm Ambitionierte, die Siegermentalität verkörpert und uns bedingungslos fordert.

Der Club hat darauf verzichtet, den Job von Kim Renkema neu zu besetzen.

Ich halte das für einen Fehler.

Warum?

Viele Aufgaben von Kim Renkema wurden auf Konstantin Bitter übertragen, doch ein Trainer ist schnell überfordert, wenn er sich auch noch alleine um Scouting und Kaderplanung kümmern muss. Ein Sportdirektor ist das Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer-Team und Führungsebene – es ist die wichtigste Position in einem Verein.

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Was bedeutet das?

Dass Allianz MTV Stuttgart die Stelle von Kim Renkema unbedingt neu besetzen muss. Der Verein braucht wieder einen Sportchef oder eine Sportchefin.

Beim Dresdner SC und beim SSC Schwerin geht es doch auch ohne.

Das Ziel aller Bundesligisten muss es sein, Volleyball weiter zu professionalisieren. Dazu gehört eine für den Sportbereich verantwortliche Person – in anderen Profi-Sportarten wird darüber gar nicht diskutiert.

Sie sind, als es zur Trennung von Kim Renkema kam, gefragt worden, ob Sie ihre Nachfolge antreten wollen. Was wäre, wenn Geschäftsführer Aurel Irion Sie nun noch einmal fragen würde?

Ich würde wieder nein sagen.

Warum?

Damals fand ich den Umgang mit Kim Renkema nicht korrekt, zudem wollte ich in den Marketingbereich gehen. Das habe ich getan, und ich bin sehr zufrieden damit.

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Wird Allianz MTV Stuttgart in der Lage sein, nächste Saison einen oder zwei Titel zu gewinnen?

Einfach wird das nicht. Das Niveau in der Bundesliga steigt, denn der Dresdner SC und der SSC Schwerin verstärken sich enorm. Dazu kommt der Double-Gewinner VfB Suhl, der eine perfekte Saison gespielt hat und dabei ein Musterbeispiel für großartige Siegermentalität war. Ich bin sicher, dass der Verein auch weiterhin aus seinen geringeren Mitteln das Optimum herausholen wird.

Wie stark ist das neue Stuttgarter Team?

Ich weiß zu wenig über die Neuzugänge. Doch ich gehe davon aus, dass die Mannschaft in der Lage sein wird, ihre Qualität zumindest zu halten.

Maria Segura Pallerés

Berufung

Die spanische Volleyball-Nationalspielerin holte mit Allianz MTV Stuttgart sieben nationale Titel (3x Meister, 2x Pokal, 2x Supercup), darunter das Triple 2023/24. Im April 2025 beendete sie ihre Karriere.

Beruf

Maria Segura Pallerés (32) ist studierte Sportwissenschaftlerin. Sie lebt weiterhin in Stuttgart, arbeitet in Vollzeit als Freelancerin für die Agenturen SSM (Sportmarketing) und Max (Beratung von Volleyballerinnen). red