Ex-Kapitänin Maria Segura Pallerés: „Allianz MTV Stuttgart muss die Renkema-Stelle neu besetzen“

Maria Segura Pallerés spielte beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart jahrelang eine prägende Rolle – nun vermisst sie dort nicht nur die Siegermentalität.
Maria Segura Pallerés hatte beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart von 2020 bis 2025 eine wichtige Rolle: als Außenangreiferin, als Kapitänin, als Führungspersönlichkeit. Nach der titellosen Saison ihres Ex-Clubs blickt sie mit Sorge auf dessen Entwicklung – auch weil der Verein nach der Trennung von Sportchefin Kim Renkema deren Position nicht neu besetzt hat.