1 Der Moment seines Premier-League-Debüts: Liverpools Wataru Endo (2.v.r.) wird in der 62. Minute für Cody Gakpo eingewechselt. Foto: imago/Shutterstock

Einen Tag nach seinem Wechsel zu den Reds kam Wataru Endo gleich zu seinem ersten Einsatz in der Premier League – und musste dabei eine Menge laufen. Das sagte sein Trainer zur Leistung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Manchmal verlangt ein Spielverlauf ungeplante Maßnahmen. So wie am Samstag von Jürgen Klopp. Der Trainer des FC Liverpool stand nach dem Platzverweis gegen Alexis Mac Allister nach rund einer Stunde vor der Aufgabe, die 3:1-Führung gegen den AFC Bournemouth irgendwie ins Ziel zu bringen. So kam Wataru Endo in der 62. Minute ins Spiel, um die Defensive zu stabilisieren.