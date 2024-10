Ex-Junkie über seine Vergangenheit: „Meine Mutter hat mich bei der Polizei angezeigt“

1 Michele Mosca ist nun seit 20 Jahren clean. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Michele Mosca ist ein Gastarbeiterkind. Seine Eltern ließen ihn nach der Geburt in Italien bei der Oma. Erst mit vier Jahren holten sie ihn zu sich. Doch seine Mutter hatte zwei Gesichter und zeigte ihm erst Jahre später ihre Liebe. Da war er bereits abgerutscht.











Michele Mosca weiß nicht mehr, wie seine Großmutter aussah. Da ist kein Bild in seinem Kopf. Er kann sich auch nicht erinnern, ob sie ihn in den Arm genommen hat, wenn er weinte. Ob sie für ihn gesungen hat, wenn er nicht einschlafen konnte. Dabei hat er seine ersten Lebensjahre bei ihr in Italien verbracht. Seine Eltern hatten ihn zwei Wochen nach der Geburt bei der Oma gelassen. Sie gingen als Gastarbeiter nach Deutschland, kamen nur zu Besuch zu ihrem Sohn und den älteren Kindern, die ebenfalls jahrelang bei Verwandten lebten. Als Michele und seine Geschwister endlich zu Mutter und Vater nach Konstanz ziehen konnten, war er bereits vier Jahre alt. Es war zu spät, um noch eine enge Bindung aufzubauen.