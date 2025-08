Ex-Inter-Mailand-Coach Stramaccioni: Früherer Serie-A-Coach rettet Teenagerinnen vor Ertrinken

1 Der Ex-Inter-Mailand-Coach rettete zwei Teenagern das Leben. (Archivbild) Foto: IMAGO/Nicolo Campo/IMAGO

In Süditalien drohen zwei Teenager im Meer zu ertrinken. Dann greift ein Urlauber beherzt ein. Wie sich danach herausstellt, handelt es sich dabei um einen früheren Serie-A-Coach.











Der frühere Inter-Mailand-Coach Andrea Stramaccioni hat zwei junge Touristinnen vor dem Ertrinken im Meer gerettet. Anfang der Woche habe der einstige Fußballtrainer und heutige TV-Experte während eines Urlaubs an der italienischen Adriaküste in der Notlage eingegriffen, berichtete er der „Gazzetta dello Sport“. Es sei kein Held, sagte er, „aber diese Mädchen wären ertrunken und der Bademeister hätte es in diesem Meer nicht geschafft“. Die geretteten Frauen sind laut Medienberichten 17 und 19 Jahre alt.