Sturmfolgen sorgen am Nachmittag noch für Störungen im S-Bahnverkehr

1 Auch am Donnerstagnachmittag waren die Sturmfolgen im S-Bahnverkehr noch zu spüren. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

In der Nacht zum Donnerstag fegt Ex-Hurrikan „Kirk“ über Stuttgart und bringt den Bahnverkehr aus dem Takt. Auch am Nachmittag sorgen die Sturmfolgen noch für Störungen. Ein Überblick.











Nachdem Ex-Hurrikan „Kirk“ in der Nacht zum Donnerstag den Bahnverkehr im Raum Stuttgart am Morgen gehörig aus dem Takt gebracht hatte, ist der S-Bahnverkehr auch am Nachmittag teilweise noch gestört (Stand: 17.15 Uhr.