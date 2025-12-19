Ex-Handball-Profi eröffnet Club: Mimi Kraus plant schon das nächste Projekt

Der Ex-Handball-Profi Mimi Kraus hat in Uhingen mit viel Prominenz seinen „Nice Racket Club“ eröffnet, ein Zentrum für Padel-Tennis. Neue Projekte sind bereits in Planung.
Magnus Andersson, einst Trainer beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, brachte Mimi Kraus bereits 2016 auf die Idee. Gründe doch einen Padel-Club, sagte der Coach damals zu dem langjährigen Regisseur der Grün-Weißen. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, das immer im Doppel gespielt wird, sei seinerzeit in Schweden schon der Hit gewesen, erzählt Mimi Kraus, „Deutschland hinkt da etwas hinterher“.