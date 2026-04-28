Seit Tagen fehlt jede Spur von der fünfjährigen Sharon. Die Polizei glaubt, sie lebt noch – und fahndet im australischen Outback nach einem Ex-Häftling. Aber die Suche in der Wildnis ist schwierig.
Alice Springs - Die Geschichte bewegt Australien: Seit dem Wochenende sucht die Polizei im Outback rund um die Kleinstadt Alice Springs intensiv nach einem fünfjährigen Mädchen. Die kleine Sharon verschwand in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) aus einem Haus im sogenannten Old Timers Town Camp am Stadtrand.