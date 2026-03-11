Ex-Greys Anatomy-Star: Katherine Heigl kehrt nach zwei Jahren auf den roten Teppich zurück

Katherine Heigl meldet sich nach zweijähriger Red-Carpet-Pause zurück. Bei einem Charity-Event zeigt sie sich bestens gelaunt - und mit Hunden auf dem Arm.
Zwei Jahre lang hatte sich Katherine Heigl (47) auf keinem roten Teppich gezeigt. Nun feierte die Schauspielerin ihr Comeback bei der Wohltätigkeitsveranstaltung "Wine, Women & Shoes", die zugunsten der Organisation Big Dog Ranch Rescue stattfand. Auf Donald Trumps (79) Anwesen Mar-a-Lago in Florida erschien der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star in einem farbenfrohen Kleid mit Blütenmuster. Dazu kombinierte Heigl blaue Pumps und eine buttergelbe Chanel-Tasche. Für einige Fotos nahm sie Hunde auf den Arm, auf anderen posierte sie an der Seite ihrer Mutter Nancy Heigl.