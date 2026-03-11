Ex-Greys Anatomy-Star: Katherine Heigl kehrt nach zwei Jahren auf den roten Teppich zurück

Katherine Heigl meldet sich nach zweijähriger Red-Carpet-Pause zurück. Bei einem Charity-Event zeigt sie sich bestens gelaunt - und mit Hunden auf dem Arm.

Zwei Jahre lang hatte sich Katherine Heigl (47) auf keinem roten Teppich gezeigt. Nun feierte die Schauspielerin ihr Comeback bei der Wohltätigkeitsveranstaltung "Wine, Women & Shoes", die zugunsten der Organisation Big Dog Ranch Rescue stattfand. Auf Donald Trumps (79) Anwesen Mar-a-Lago in Florida erschien der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star in einem farbenfrohen Kleid mit Blütenmuster. Dazu kombinierte Heigl blaue Pumps und eine buttergelbe Chanel-Tasche. Für einige Fotos nahm sie Hunde auf den Arm, auf anderen posierte sie an der Seite ihrer Mutter Nancy Heigl.

Letzter Auftritt bei den Emmys 2024 Ihren bislang letzten Red-Carpet-Auftritt hatte die Schauspielerin im Januar 2024 bei den Emmys. Damals durfte sie mit ihren früheren "Grey's Anatomy"-Co-Stars wie Ellen Pompeo (56) und Justin Chambers (55) den Preis für den besten Nebendarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder Fernsehfilm überreichen. Seitdem wurde es ruhig um Heigl. Lediglich auf Social Media gab sie weiterhin Einblicke in ihr Leben.

Auch beruflich ist es um Katherine Heigl schon länger ruhiger geworden. Von 2021 bis 2023 übernahm sie eine Hauptrolle in der Dramaserie "Immer für dich da" und war zugleich als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt. Ihr bislang letzter veröffentlichter Film war "Fear of Rain - Die Angst in dir" aus dem Jahr 2021. Anschließend drehte sie zwar noch mit John Travolta (72) die romantische Komödie "That's Amore", doch der Film erschien nie. Wie "Variety" berichtete, soll den Produzenten das Geld ausgegangen sein, sodass die Produktion eingestellt wurde.

Sie spielte Izzie Stevens

Der große Durchbruch gelang der Schauspielerin mit der Erfolgsserie "Grey's Anatomy", in der sie zwischen 2005 und 2010 die Rolle der Dr. Isobel "Izzie" Stevens verkörperte. Auch romantische Komödien wie "Beim ersten Mal", "27 Dresses" und "Die nackte Wahrheit" machten sie zum Star.