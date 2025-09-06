Ex-Geschäftspartner erheben Vorwürfe: Klage gegen Priscilla Presley: Trieb sie Elvis in den Tod?

In einer Klage erheben Ex-Geschäftspartner schwere Vorwürfe gegen Priscilla Presley: Sie soll ihren ehemaligen Ehemann Elvis Presley durch ein Pfandrecht auf Graceland unter tödlichen Druck gesetzt haben.
Priscilla Presley (79) wird in einer Zivilklage beschuldigt, den Tod ihres Ex-Ehemannes Elvis Presley (1935-1977) verursacht zu haben. Die ehemaligen Geschäftspartner Brigitte Kruse und Kevin Fialko haben ihre ursprüngliche 50-Millionen-Dollar-Klage gegen die Witwe des King of Rock'n'Roll um schwerwiegende Anschuldigungen ergänzt.