Ex-Geschäftspartner erheben Vorwürfe: Klage gegen Priscilla Presley: Trieb sie Elvis in den Tod?

In einer Klage erheben Ex-Geschäftspartner schwere Vorwürfe gegen Priscilla Presley: Sie soll ihren ehemaligen Ehemann Elvis Presley durch ein Pfandrecht auf Graceland unter tödlichen Druck gesetzt haben.

Priscilla Presley (79) wird in einer Zivilklage beschuldigt, den Tod ihres Ex-Ehemannes Elvis Presley (1935-1977) verursacht zu haben. Die ehemaligen Geschäftspartner Brigitte Kruse und Kevin Fialko haben ihre ursprüngliche 50-Millionen-Dollar-Klage gegen die Witwe des King of Rock'n'Roll um schwerwiegende Anschuldigungen ergänzt.

Laut den vom US-amerikanischen Portal "TMZ " eingesehenen Gerichtsdokumenten behaupten die Kläger, Priscilla habe "ungebührlichen Druck auf Elvis ausgeübt und ihn zu seinem Tod gedrängt". Als Begründung führen sie an, dass Priscilla am 29. April 1977 ein Pfandrecht über rund 500.000 US-Dollar auf das legendäre Anwesen Graceland eingetragen habe - weniger als vier Monate vor Elvis' Tod am 16. August 1977.

Anwalt spricht von "absurden" Vorwürfen

Priscillas Rechtsanwalt Marty Singer wies die Anschuldigungen in einem ersten Statement entschieden zurück. "Diese Behauptungen [...] sind absurd und lächerlich", erklärte er gegenüber "TMZ". Der Verteidiger fügte sarkastisch hinzu: "Wir erwarten, dass sie in ihrer nächsten Klageschrift behaupten, Priscilla sei für den Tod von John F. Kennedy verantwortlich."

Die Kläger werfen Priscilla vor, bereits durch die Scheidungsvereinbarung mit Elvis im Jahr 1973 erheblich profitiert und dennoch weitere finanzielle Forderungen gestellt zu haben. In der Klageschrift heißt es, sie habe sich "bereichert und Millionen von Dollar von Elvis erpresst", bevor sie das Pfandrecht auf das Familienanwesen verhängte.

Weitere Anschuldigungen im Familienkonflikt

Die erweiterte Klage enthält zusätzliche Vorwürfe bezüglich des Todes von Elvis' Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023). Kruse und Fialko behaupten, Priscilla habe die lebenserhaltenden Maßnahmen für ihre Tochter beendet, obwohl Lisa Marie eine Patientenverfügung zur Lebensverlängerung gehabt haben soll.

Nach Lisa Maries Tod übernahm deren Tochter Riley Keough (36) die Kontrolle über das Erbe und wurde Miteigentümerin des Elvis Presley Graceland Estate, nachdem sie Priscilla eine millionenschwere Abfindung zur Beilegung des Streits gezahlt hatte. Die Klageschrift beschreibt Priscilla als "berechnende Soziopathin", die den Presley-Namen für persönlichen Gewinn ausnutze. Elvis sei ihr "erstes Opfer" gewesen, so die Anschuldigungen der ehemaligen Geschäftspartner.

Darum geht es im Kern der Auseinandersetzung

Der ursprüngliche Rechtsstreit dreht sich um Vorwürfe des Finanzmissbrauchs und ist eigentlich sogar gegen Kruse und Fialko gerichtet. Singer erklärte, die neuen Anschuldigungen sollen nur vom eigentlichen Fall ablenken: "Brigitte Kruse und ihre Mittäter werden beschuldigt, Priscilla Presley ausgenutzt und eine Million Dollar von ihr veruntreut zu haben." Er bezeichnete das Vorgehen als "Missbrauch älterer Menschen und Veruntreuung von Vermögenswerten".