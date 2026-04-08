Der ehemalige Stuttgarter Gastronom Chris Striebel lebt seit 13 Jahren auf Kuba und berichtet von der dramatischen Lage auf der Karibikinsel, deren Zukunft völlig ungewiss ist.
Es ist eine verschärfte Warnung: Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik rät dringend von Reisen nach Kuba ab. Aber wer will derzeit wirklich auf die karibische Insel? Bei den Horrormeldungen. Über Not und Mangel in jedem Bereich. An Strom, seit US-Präsident Donald Trump die Öllieferungen aus Venezuela blockiert hat, an frischem Wasser, weil die Wasserpumpen auch Elektrizität brauchen. Über Busse, die nicht fahren und Flugzeuge, die nicht abheben, weil Sprit fehlt. Von Preisen, die explodieren, weil Lebensmittel knapp werden. Und einer völlig ungewissen Zukunft.